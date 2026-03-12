Sami Naïr: "La Unión Europea no ha estado a la altura en esta crisis"

El ensayista y politólogo Sami Naïr considera que la Unión Europea "no ha estado a la altura de esta crisis", en referencia a la andanada bélica que mantienen desde hace casi quince días Estados Unidos e Israel contra Irán, pero opina que sólo la postura firme del Gobierno español, con Pedro Sánchez a la cabeza, "ha movido el tablero en Europa y ahora la mayoría de países está a favor del Derecho Internacional y en contra de la guerra preventiva".

Naïr hizo estas consideraciones este jueves por la tarde en Gandia, en una charla dentro del ciclo "Gandia Pensa", un espacio de reflexión que impulsa el Ayuntamiento de Gandia, con la colaboración de la Cátedra Joan Noguera de la Universitat de València, el CEIC Alfons el Vell y el Ministerio de Cultura.

Fue una conversación junto con el subdirector de Levante-EMV, Alfons Garcia, que llenó la sala de conferencias de la Casa de la Cultura. El de ayer fue, además, un reencuentro especial de Naïr con la ciudad, ya que el filósofo, en 2017, pronunció la conferencia inaugural de la Universitat d'Estiu de Gandia de ese año.

El pensador, de origen argelino, "y laico", como precisó en un momento del evento, fue más allá y calificó la posición del presidente del Gobierno español como "una gesta que quedará en la Historia". Para justificarlo parafraseó al exprimer ministro francés Dominique de Villepin, que estuvo con el presidente Chirac en la primera Guerra del Golfo, en 2003. "Villepin declaró que felizmente España ha salvado el honor de Europa y de Francia", y esta es, a juicio de Naïr, la posición que debería haber adoptado la diplomacia francesa.

El ensayista fue pesimista sobre el futuro de la UE. / Àlex Oltra

Fue crítico, por tanto, con la postura de Macron en este conflicto, y con la pretensión del presidente francés de exhibir el potencial atómico de Francia como elemento de disuasión, en vez de hacer más énfasis en la diplomacia europea y en el respeto al Derecho Internacional.

En referencia al conflicto de Oriente Medio, el ensayista advirtió que no tendrá fácil solución, porque "imponer un régimen desde fuera es ilegal, por muy democráticas que sean las intenciones", y abogó porque los iraníes "resuelvan ellos mismos sus propios problemas, cada país tiene sus propias características, y no debe ser invadido por potencias extranjeras".

Naïr vaticina que después de que "Netanyahu haya arrastrado a Trump" a esta guerra de Irán "vendrá un periodo muy tenso en el mundo, con más terrorismo fundamentalista, porque en Irán hay mucha gente dispuesta a inmolarse".

Diferencias entre Francia y España

En otro orden de cosas, Naïr comparó el sistema democrático de Francia y de España. El autor considera que en España todavía hay una parte de la sociedad que no acepta el juego democrático, mientras que la de Francia es "una democracia académica, profundamente arraigada, donde nunca se deslegitima al presidente, aunque a muchos no les guste, pero siempre se ha respetado que finalicen su mandato".

Sami Naïr también observa que Francia es más resiliente que España al auge de la extrema derecha, pero en cambio elogió a España porque, en su opinión, "ningún país europeo le ha superado en derechos; la economía, pese a la actual crisis, está funcionando, y la sanidad pública es envidiable".

La era Trump

Por otra parte, Naïr hizo un diagnóstico del trumpismo y de la situación política en Estados Unidos. Recordó que fueron los norteamericanos los impulsores de un orden mundial basado en reglas, y de la ONU, "y ahora Trump lo está violando". Pero confía en que el sistema democrático y la movilización ciudadana frenen las políticas "neofascistas" de Trump. Augura que "las aventuras internacionales de Trump", en referencia a las últimas guerras, "le pasarán factura a nivel interno", aunque también tendrán un coste económico para Europa.

Pesimista con la UE

En cuanto a la UE, Naïr criticó que se haya "pervertido" la idea de Europa y el Tratado de Lisboa y lamentó que la Comisión Europea se haya convertido en "la única institución comunitaria que no responde ante la ciudadanía, son tecnócratas".

Sobre el futuro de la Unión Europea fue más bien pesimista: "Creo que la construcción europea ha llegado a un fin de ciclo, no puede seguir así, espero equivocarme, pero probablemente asistamos a un regreso de la Europa de las naciones", alertó. Como antídotos propone "fortalecer el euro", tener una política de defensa común, "sin que esto implique el rearme", precisó, y "construir un núcleo duro con los países más fuertes de la moneda única: Alemania, Francia, Italia y España", concluyó.

El público llenó el salón de actos de la Casa de la Cultura de Gandia. / Àlex Oltra

Antes de la charla, como sucede con todos los ponentes de "Gandia Pensa", Sami Naïr, Alfons Garcia y la directora del ciclo, Àngels Gregori, fueron recibidos por el alcalde de Gandia, José Manuel Prieto, en el despacho de Alcaldía.

La de este jueves fue la séptima edición de "Gandia Pensa", un ciclo de reflexión por el que han pasado personalidades como Theodor Kallifatides, Joaquim Bosch, Marina Garcés, Antonio Monegal, Paco Cerdà, José Luis Sastre, Manuela Carmena, Joan-Carles Martí, Sergi Pitarch, o la astronauta Sara García Alonso, esta última el 26 de febrero.