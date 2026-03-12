Susto en Almoines al intentar esquivar un jabalí

Los jabalíes siguen causando estragos en la Safor. Ayer, miércoles, sobre las diez y media de la mañana, el conductor de un vehículo que circulaba en Almoines por la carretera CV-679, la que lleva a Rafelcofer, esquivó un jabalí en la vía, con tan mala suerte de que, al estar el pavimento bañado por la lluvia, chocó contra una señal vertical y contra un bordillo muy pronunciado.

Como resultado se rompió el eje delantero del vehículo y este quedó inmovilizado en la calzada. Agentes de la Policía Local acudieron al lugar para ayudar, desplazar unos metros el coche con un gato hidráulico y regular el tráfico hasta que cerca del mediodía llegó la grúa.

En esta ocasión sólo se produjeron daños materiales. Fuentes de la Policía Local de Almoines señalan que estas carreteras son muy peligrosas por la presencia de jabalíes, especialmente al alba y al anochecer. Además de la CV-679, donde se produjo el siniestro, la CV-680 que va de Gandia a Almoines, y la CV-681 entre Almoines y Bellreguard.

Consejos

Ante estos casos la DGT recomienda evitar dar volantazos y hacer movimientos bruscos, pisar el freno a fondo si se circula a menos de 90 km/h y tratar de chocar en un ángulo no frontal, mantener la vista hacia donde se quiera llevar el vehículo pero sin mirar al animal, y justo antes del impacto levantar el pie del freno, para levantar el morro del vehículo y evitar que el animal se estrelle contra el parabrisas.

Después, detener el vehículo en un lugar seguro fuera de la calzada, señalizar el lugar del accidente y pedir ayuda, sin acercarse al animal, ya que al estar herido podría ser peligroso.