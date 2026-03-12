Tic, tac, tic, tac...Empieza la cuenta atrás para las Fallas de Gandia: Los primeros ninots ya están en la calle
La comisión de Màrtirs descarga las piezas e inicia el arreglo de la calle
Los primeros ninots de las Fallas de Gandia 2026 ya están en la calle. Son los de la comisión de la Falla Màrtirs. A primera hora de este jueves, 12 de marzo, ya se han descargado las primeras piezas y se ha iniciado el arreglo de la calle Magistrat Català.
La comisión de la Falla Vilanova, campeona de la sección especial durante ocho años seguidos, también tiene previsto empezar este jueves la labor de descarga de los ninots en la calle del mismo nombre.
Plantà
Este próximo fin de semana también será aprovechado por otras comisiones gandienses para llenas las calles de ninots, aprovechando la bonanza meteorológica, y de cara a la plantà prevista en la noche del domingo, 15 de marzo.
Suscríbete para seguir leyendo
- Detenido en Gandia por sustraer en Xeraco un semirremolque frigorífico: La Guardia Civil, contra la piratería en el transporte
- Cáritas contabiliza 28 personas sin hogar fallecidas en Gandia en los últimos dos años
- La Conselleria de Educación rectifica y aprueba el 17 de marzo como festivo en Oliva
- La falla Roís de Corella de Gandia se disculpa por las molestias que puedan ocasionar: 'Las puertas de nuestra comisión están abiertas a todos
- Tavernes de la Valldigna se suma a Potries y convoca una concentración para exigir su centro de día para personas mayores fallido
- Las Fallas de Tavernes de la Valldigna responden al cambio de premios en la Cavalcada del Ninot de Carcaixent: 'La aceptación se produjo bajo una presión constante
- Más consecuencias de la borrasca Regina: Gandia suspende el acto institucional y Benifairó de la Valldigna aplaza la III Corre-Camina
- El temporal se come la playa de Tavernes de la Valldigna antes de que llegue el refuerzo de arena