Tic, tac, tic, tac...Empieza la cuenta atrás para las Fallas de Gandia: Los primeros ninots ya están en la calle

Los primeros ninots de las Fallas de Gandia 2026 ya están en la calle. Son los de la comisión de la Falla Màrtirs. A primera hora de este jueves, 12 de marzo, ya se han descargado las primeras piezas y se ha iniciado el arreglo de la calle Magistrat Català.

La comisión de la Falla Vilanova, campeona de la sección especial durante ocho años seguidos, también tiene previsto empezar este jueves la labor de descarga de los ninots en la calle del mismo nombre.

Plantà

Este próximo fin de semana también será aprovechado por otras comisiones gandienses para llenas las calles de ninots, aprovechando la bonanza meteorológica, y de cara a la plantà prevista en la noche del domingo, 15 de marzo.