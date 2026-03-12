La UE Tavernes merece los tres puntos ante el Silla CF pero ya suma cuatro partidos seguidos sin ganar

La UE Tavernes merece los tres puntos en su partido de este miércoles en el campo del Silla CF, pero lo cierto es que ya acumula cuatro encuentros consecutivos sin conseguir el triunfo con dos derrotas y dos empates. Pese a todo, los valleros continúan afianzados en la zona de promoción de ascenso en la Lliga Comunitat tras una gran temporada.

El partido aplazado en su día por alerta meteorológica sirvió para recuperar sensaciones. El Tavernes lo afrontaba muy mermado por las bajas, lo que provocó que el mister, "Tomaca" haya improvisado con Moreno de central y el juvenil Marc Gómez de titular en medio campo. Todo el equipo ha estado a un buen nivel, intenso, sin concesiones y ha merecido la victoria ante un gran rival.

El partido tuvo unos primeros compases equilibrados con dos equipos que no querían verse sorprendidos por su rival. El Tavernes posicionaba bien sus líneas y en ataque con el buen trabajo de Sabater no dejaba maniobrar con tranquilidad a su rival. En el centro del campo jugaba y mandaba. En el minuto 19 Davies Kyle, de tiro por bajo, conseguía el 0-1, pero la alegría duró poco porque en el 21 llegó el empate. El Tavernes continuó con su juego de contención y llegadas bien trenzadas ante un rival que no podía hacerse con el mando del partido.

Falta acierto y suerte

La segunda mitad arrancó con una salida fulgurante local en busca del gol. Los de la Valldigna pasaron por algunos apuros, pero poco a poco supo cambiar la decoración y llevar el peso ofensivo con claras ocasiones en las en que faltó acierto y suerte. Oportunidades de Kyle, Acevedo, Sabater y la última de Seral en buena posición. Una verdadera lástima, pues el Tavernes demostró que quiere y puede. Se vio a un equipo recuperado, intenso, que mereció con creces los tres puntos.

Ahora, a por los tres puntos contra el Promesas Sueca CF y dejar atrás la mala racha.