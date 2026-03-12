Las viviendas de obra nueva en Tavernes de la Valldigna y Oliva se reducen a pisos de lujo y chalés que alcanzan los 797.000 euros

La adquisición de una vivienda de obra nueva en Oliva o Tavernes de la Valldigna está al alcance de pocos bolsillos. Así, se recoge en un conocido portal de compraventa de internet. La construcción de nuevos hogares se ha convertido en la única alternativa para paliar la falta de inmuebles que sufre el territorio. Sin embargo, la falta de suelo se ha convertido en uno de los principales problemas, por lo que los precios, en ocasiones, son desorbitados.

La situación actual en estas localidades es bastante compleja, ya que las únicas diez promociones disponibles se encuentran en la costa y presentan precios bastante elevados.

Se trata de viviendas o chalés de lujo que, en algunos casos, alcanzan los 797.437 euros, lo que las convierte en una opción prácticamente inaccesible para quienes cuentan con un salario medio.

Oliva dispone actualmente de ocho promociones privadas, según el citado portal. Los apartamentos más baratos oscilan en torno a los 255.000 euros, mientras que los más caros rondan los 797.437 euros. En el primer caso, y según se recoge en la descripción, la promotora ofrece un edificio con 16 apartamentos -pisos, áticos o dúplex de dos y tres habitaciones- y la posibilidad de adquirir un garaje o trastero y acceder a la piscina común. El más barato cuenta con 79 metros cuadrados.

Edificarlas "a la carta"

La promoción más cara se sitúa en Oliva Nova y cuenta con villas de lujo junto al campo de golf, algunas de las cuales ya están construidas, mientras que las personas interesadas también tienen la posibilidad de edificarlas «a la carta». La empresa señala que se trata de apartamentos situados en primera línea de la playa, con un espacio de 124 metros cuadrados y tres dormitorios.

La mayoría de las ofertas disponibles de obra nueva no disponen de fecha de entrega de llaves todavía. Solo dos promotoras se aventuran a proporcionar el plazo en el que se podría acceder al inmueble. Una de las promociones señala mayo como la fecha establecida. En este caso, son pisos de 87 metros cuadrados y con un coste de 275.000 euros, mientras que otra de las empresas fija la entrega de llaves en el primer trimestre de 2027. En este caso, se trata de un edificio de 14 viviendas con entre dos y tres habitaciones y un coste de 268.000 euros.

Oliva, según este portal, ofrece cerca de 600 viviendas en venta en la localidad. En este caso, el inmueble más barato es una casa de dos habitaciones y 70 metros cuadrados por cerca de 70.000 euros, mientras que el más caro oscila entre los 300.000 y los 400.000 euros, aunque también disponen de villas y chalés de lujo que pueden llegar a duplicar el precio.

Dos promociones en Tavernes

Tavernes de la Valldigna, por su parte, solo cuenta con dos promociones de obra nueva situadas en la playa. En el casco urbano no existe, según este portal, ninguna empresa que proyecte nuevos edificios.

La promoción más barata tiene un precio de 260.000 euros. Se trata de un piso con dos dormitorios y 82 metros cuadrados en una curta planta. En este caso, la empresa señala que la previsión es que las obras arranquen a finales de 2027, por lo que la entrega de llaves podría producirse a finales de 2028. La situación de este complejo ha provocado, como se recoge en el anuncio, que las ventas estén actualmente paralizadas.

Las otras viviendas de obra nueva cuestan 289.000 euros. Se trata de pisos de tres habitaciones de cerca de 90 m2 con tres habitaciones en una segunda planta. En este caso, la entidad promotora indica que la construcción está en fase de entrega de llaves.

La situación en Gandia es totalmente distinta. En este caso, la ciudad dispone de diez promociones, tanto en el casco urbano como en la costa, desde 116.000 euros.

La promotora más asequible oferta un residencial cerca del Palau de Justicia. Se trata de 42 viviendas de protección pública situadas cerca de los juzgados.

En la ciudad, cuatro de las diez promociones disponibles se sitúan por debajo de los 159.000 euros y se reparten en distintos puntos de la ciudad.

Noticias relacionadas

Por su parte, los inmuebles más caros son chalés de cuatro habitaciones con un coste de 495.000 euros. Como se recoge en el anuncio, se trata de «un exclusivo complejo residencial» con terraza, jardín y piscina privada a pocos minutos de la playa. Señalan que la construcción está en fase de cimentación y estructura.