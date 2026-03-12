Xeraco decidirà al segon equip finalista de la Lliga CaixaBank de raspall Pro 1
La partida de desempat entre els equips del Genovés i Barxeta es juga diumenge a les 18.30 hores
El Trinquet de Xeraco acollirà la tercera i definitiva partida de la segona semifinal de la Lliga CaixaBank de raspall Pro 1 entre els equips d'Ian i Tonet contra el de Marrahí, Raúl i Marc Ortega. Això serà diumenge, 15 de març, a les 18.30 hores.
Este enfrontament necessita un desempat donat que en la primera partida jugada dissabte a Bellreguard va guanyar el trio de Marrahí mentre que en la segona, disputada este dimecres al Trinquet de Guadassuar, la victòria ha estat per a la parella per 25-15.
Espectacular
Espectacular partida de tornada de semifinals amb un trio que començava per davant i tenia Val per a posar el 10-0 però la parella, amb un Tonet IV jugant barbaritats, col·locaven el 5 iguals i el 10 iguals amb jocs molt disputats. Ian i Tonet IV aconseguien dos jocs més davant un Raúl que sentia molèsties a l’ull i un Marrahí exhaust davant l’exhibició del campió Individual. A les postres, 25-15 i hi haurà partida de desempat pel bitllet a la final, que es jugarà el 15 de març al trinquet de Xeraco.
L'altra semifinal amb el saforenc Montaner
Per una altra banda, la partida de desempat de l'altra semifinal es jugarà este dissabte, 14 de març, al Trinquet de la Llosa de Ranes. S'enfronten dos trios: Montaner, Lorja i Bossio i Iván, Momparler i Alejandro.
