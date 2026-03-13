La afición no tiene excusa: Proinbeni UpB Gandia recibe al mejor equipo de la Liga

En Proinbeni UpB Gandia están satisfechos por haber asegurado la clasificación para los "play-off" de ascenso en la Liga de Segunda FEB. Explica el entrenador, Alejandro Mesa, que "el objetivo era acabar la Liga con 14 victorias. Ya las tenemos a seis jornadas del final. No lo esperábamos y eso indica el mérito del equipo por su regularidad".

A partir de ahora, añade el técnico, a seguir igual o mejor. Paso a paso para "intentar meternos entre los cuatro primeros". El primer paso en ese camino se puede dar este sábado ante el líder del grupo Este, Class Basquet Sant Antoni. "Es el mejor equipo de nuestra conferencia, sin duda", afirma Mesa.

El objetivo es intentar ganar a un equipazo, que, en teoría, es superior. Es verdad que, si relaja, sufre, como lizo hace dos jornadas en Lliga, donde perdieron de 40 puntos. Pero no han perdido contra los primeros y si nos gana da un paso de gigante para ser campeón".

Proinbeni deberá jugar concentrado, intenso, estar a la altura, "no dejarnos avasallar porque se le puede competir. Hay que ser lo más fieles a nosotros mismos. Un triunfo sería dar un golpe sobre la mesa".

Estamos en un momento "valle" por las lesiones, "pero esto es así y hay que seguir. No sabemos cómo vamos a estar el sábado", destaca el técnico. Este sábado debutará en casa el pívot Craig, salvo imprevistos de última hora.

Llamamiento a la afición

Allí ganaron los baleares en su mejor partido hasta entonces 80-61 y Gandia cosechó la puntuación más baja de toda la temporada.

Alejandro Mesa espera que "la afición responda con su masiva presencia en el Pabellón Municipal, sobre todo por la temporada que estamos haciendo. Si ahora viene el líder hay que poder disfrutar de un partido así, Ni las fallas deben ser excusa".

Además, recuerda el entrenador, está el acuerdo al que UpB Gandia ha llegado con el club de fútbol para que los socios tengan descuentos en las entradas de ambos partidos.