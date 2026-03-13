Una alternativa a la pólvora y el fuego: Los escolares de Oliva hacen una "mascletà" ecológica
El alumnado utiliza botellas de plástico y flautas para hacer ruido
El parque de l'Estació de Oliva se ha llenado este viernes con motivo de la quinta edición de la Mascletà Ecológica de la ciudad. Han participado más de 2.000 niñas y niños de Infantil y Primaria de todos los centros educativos de Oliva, acompañados por unos 170 docentes.
La cuestión era hacer una mascletà sostenible y el objetivo se ha cumplido. Los estudiantes han hecho buena la alternativa a la tradición de la pólvora y el fuego con el sonido creado con botellas vacías de plástico y flautas de émbolo.
Sin duda, la convocatoria se convierte cada año en toda una experiencia sorprendente y vibrante, organizada por la concejalía de Educación del Ayuntamiento de Oliva con la colaboración de la Federació de Falles d'Oliva.
Máximas representantes
Lógicamente, también han estado presentes la alcaldesa de la ciudad, Yolanda Pastor, y la fallera mayor, Teresa Borràs.
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