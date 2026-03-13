Antonio Morera, víctima del franquismo, vuelve a Oliva

Continúan llegando al cementerio municipal de Oliva los restos mortales de personas que fueron represaliadas y fusiladas por la dictadura franquista al finalizar la Guerra Civil, tras un largo proceso de exhumación e identificación, una labor que impulsan las asociaciones de memoria democrática con la ayuda de las instituciones públicas, especialmente la Diputación de València.

El último es Antonio Morera Pericàs, un joven albañil que fue ejecutado con tan sólo 22 años en Paterna el 14 de junio de 1940. Permaneció en la fosa común 114 del cementerio paternense, y ahora ya está de nuevo en casa. Descansa en el mismo nicho que sus padres y una hermana.

El pasado 5 de marzo se celebró un acto íntimo y emotivo en el camposanto olivense en el que estuvieron presentes, entre otros, dos de sus sobrinos-nietos, Pepe y María Amparo, la presidenta de la Associació de Represaliats del Franquisme d'Oliva (ARFO), Teresa Llopis, así como el olivense Miguel Mezquida, director de AnqueoAntro, la empresa que desde hace años realiza numerosas exhumaciones en la Comunitat Valenciana, por ser conocido de la familia.

Junto a los restos del joven Antonio, al que le dieron un tiro de gracia en la cabeza, al igual que a todas las víctimas asesinadas en Paterna, se hallaron además un cinturón, una hebilla y tres botones de una guerrera, que los familiares ha preferido no guardárselos y depositarlos en la caja donde reposan sus restos.

Con ello se ponía fin a un periplo de un par de años, desde que familiares de Antonio se pusieron en contacto con ARFO, y facilitaron las muestras de ADN, al conocer que se estaba exhumando la fosa 114. En esta había en total una treintena de víctimas, algunas olivenses. A finales de 2024 se organizó un acto público de reparación en Paterna.

Antonio y su moto

La historia de Antonio Morera es algo confusa, aunque hay algunas certezas. Según la versión de Pepe Ibáñez, su sobrino-nieto, el joven, como muchos otros de ambos bandos, se vio obligado a combatir como miliciano, en su caso en el Frente de Levante.

Al acabar la guerra en 1939 y regresar a Oliva le animaron a huir a Francia, pero él lo rehusó, pensando que tenía la conciencia tranquila y que no le pasaría nada. "Lo delataron no por su papel en la Guerra Civil sino por rencillas personales que venían de una simple pelea cuando era niño, con otro, hijo de un hombre influyente de derechas", apunta. Añade que durante la contienda Antonio se dedicó "a comunicar noticias conduciendo su moto".

Antonio Morera Pericás. / ARFO.

Hasta la fecha son seis los olivenses represaliados que ya descansan en el cementerio. Se trata de Vicent Alemany Mestre, labrador, procedente de la fosa 100 de Paterna, fusilado el 2 de noviembre de 1939 a los 40 años; Félix Vallecillo López de Medina (fosa 115), estudiante, fusilado el 19 de diciembre de 1939 con 25 años; Vicent Mollá Pascual (fosa 115), labrador, tenía 42 años cuando recibió un tiro el 8 de marzo de 1940; José Frasquet Jordá (fosa 112), comerciante de 37 que fue fusilado el 9 de diciembre de 1939; Alfonso Gavilá Peiró (fosa 126), labrador que fue fusilado el 29 de agosto de 1940 a los 20 años, y el protagonista de esta historia, Antonio Morera Pericás (fosa 114), albañil de 22 años ejecutado el 14 de junio de 1940.

Reparar a las familias

Desde ARFO siguen trabajando para reparar a las familias. Teresa Llopis es la presidenta de la entidad, y de otra asociación más, la Associació de Víctimes del Franquisme de la Fossa 100 de Paterna. En ella están los restos de su abuelo, Blai Llopis Sendra, pero todavía no ha sido identificado. También es miembro de la directiva de la Plataforma de Famílies de les Fosses de Paterna, y de la Coordinadora d'Associacions per la Memòria Democràtica del País Valencià (Camde).

Llopis señala que ARFO "nunca dejará de luchar por los Derechos Humanos, que tan vilmente fueron violados en tiempos de postguerra. Nuestra dedicación se vuelca en demostrar la verdad de lo que ocurrió, y una vez demostrada, en restituir y reparar a las familias que tantos años llevan sufriendo estas pérdidas. Es la humanidad nuestro lema. Encontrar a nuestros familiares y hacer que descansen junto a los suyos. Esa es nuestra misión, así como conseguir que se haga justicia, una justicia arrebatada".

De los 48 olivenses localizados en Paterna seis ya descansan en el cementerio de Oliva, 12 permanecen en la fosa del camposanto de Gandia, que tiene una parte pendiente de exhumación, muy delicada ya que está bajo nichos, y ocho más en Sueca, exhumada a la espera de identificar las víctimas extraídas.

En enero de 2022 se inauguró en el cementerio de Oliva un memorial que rinde homenaje a los 68 vecinos de esta localidad, 66 hombres y 2 mujeres, asesinados por el franquismo entre 1939 y 1944.