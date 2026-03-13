El BoxSafor Club de Gandia confía en destacar en el campeonato de kick boxing de Castilla La Mancha

El BoxSafor Club de Gandia acude por tercer año consecutivo al Campeonato Autonómico de Castilla la Mancha, en esta ocasión con un total de quince deportistas y una juez.

El infantil Izan López Castro y los cadetes Alexander Petcana, Daniel Florea, Brenda Muñoz y Neyzan Alonso se medirán en las modalidades de Light Contact y Kick Light.

De la misma forma participarán los júniors Miquel Trinado, Obaid Ouazzani, Valeria Romero, Aitana Vicents y la internacional Andrea Martínez, que vienen de realizar una excelente primera fase de la liga nacional.

Un internacional y un regreso

Así mismo, los seniors Nicolás Barber, Iván Coll, Agueda Bosch, Margarita Shtal y el internacional Borja Moreno intentarán colarse en la preselección para el Campeonato de España de Kick Boxing de Tatami junto con el competidor de Ring (modalidad Low Kick), Said Lachiri, que vuelve a la competición después de meses.

Los técnicos y la juez

El equipo estará asistido por los técnicos José A. Nuñez y Roberto Lara. El club presentará en el evento a la juez Alexandra Chuliá en su primera actuación arbitral.