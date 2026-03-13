El Club d'Atletisme Safor Teika de Gandia, en el Campeonato de España Sub18
Compiten Carlos Fabra, Daniela García, Mar Solanes, Lluna Villar, Àngels Ferrando, Sonia González y Álex Sangil
El Club d'Atletisme Safor Teika participará con siete atletas en el Campeonato de España Individual Sub18 (Juvenil) Short Track, que se disputa este fin de semana en Antequera.
El club de Gandia estará representado por Carlos Fabra (60 mv), Daniela García (1.500 ml), Mar Solanes (3.000 ml), Lluna Villar (3.000 ml), Àngels Ferrando (1.500 ml), Sonia González (60 mv) y Álex Sangil en los 1.500 ml.
Con opciones de podio
Tiene opciones de podio Álex Sangil, que llega a Antequera como el primer clasificado en los 1.500 ml con 3:51.04. Recientemente, fue subcampeón autonómico absoluto en los 3.000 ml y campeón autonómico absoluto en los 1.500 ml.
Acompañarán a la expedición los entrenadores del club, Pau Roig y Joan Estruch, mientras que encabeza la delegación el director técnico de la entidad, David Melo.
