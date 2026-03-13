La Diputación de Valencia financia nuevos proyectos del Pla Obert en la Safor con 2,6 millones

La Diputación de Valencia ha aprobado 17 nuevos proyectos en la Safor en el marco del Pla Obert, el principal programa inversor de la institución provincial con una dotación de 34,4 millones de euros para la comarca, 6,7 millones más que con los anteriores planes de inversión.

Entre las iniciativas propuestas por 12 ayuntamientos y la Mancomunitat de la Safor, destacan las actuaciones urbanísticas, la mejora de zonas verdes, la ejecución de instalaciones deportivas.

Barx es el municipio que cuenta con más iniciativas aprobadas en el último decreto del Pla Obert, hasta cuatro. La principal es la reforma y mejora de la accesibilidad de la piscina, con una inversión de 265.000 euros. El resto de propuestas son de adquisición de material: marquesinas para las paradas de autobús; ordenadores para el ayuntamiento; y una moto para la Policía Local.

Le sigue Guardamar de la Safor, con dos solicitudes aprobadas para financiar la compra de una biotrituradora para residuos orgánicos y mobiliario para el edificio socio-cultural polivalente.

Urbanismo

En materia de urbanismo, destacan la reurbanización de la plaza Pintor Sorolla en Benifairó de la Valldigna, con una inversión superior a los 400.000 euros y la reurbanización de la calle Cervantes en la Font d’en Carròs (342.000 euros).

Otra de las actuaciones con mayor presupuesto es la ejecución del trinquet de Llocnou de Sant Jeroni, que dispondrá de 365.000 euros del plan inversor provincial.

Xeraco, por su parte, destinará 135.000 euros a la mejora de la red de captación de aguas pluviales y la sustitución de imbornales en distintas calles de su núcleo urbano.

Parques

Tres municipios de la comarca emplearán los recursos que tienen asignados en el Pla Obert para mejorar espacios verdes. Palmera tiene previsto acometer la primera fase de acondicionamiento del Parc del Dijous (236.000 euros); Simat de la Valldigna actuará en el parque de la Font Gran (232.000 euros); y l'Alqueria de la Comtessa sustituirá los juegos infantiles, el pavimento, el alumbrado y el riego en los jardines del campo de fútbol (147.000 euros).

Además, Vilallonga reformará su biblioteca municipal con una inversión de 115.000 euros, y Alfauir repavimentará el Camí de les Coves y la calle Daia con algo más de 30.000 euros. Las solicitudes aprobadas al Ayuntamiento de Ador y la Mancomunitat de la Safor tienen que ver con la adquisición de materiales y vehículos. En el caso de Ador, el consistorio dispondrá de un nuevo camión con grúa y cesta para los servicios municipales (49.000 euros), mientras que la mancomunidad comprará vallas, sillas y mesas para los pueblos de la comarca (235.000 euros).

Valoraciones

En opinión de la vicepresidenta primera de la Diputación, Natàlia Enguix, los proyectos incluidos en el Pla Obert demuestran "el carácter abierto, ágil y flexible del plan, permitiendo a los municipios decidir en qué invertir sus recursos sin esperar a convocatorias ni ajustarse a líneas cerradas".

Por su parte, el presidente de la Diputación, Vicent Mompó, considera que el Pla Obert es "el mejor reflejo de una institución que está al servicio de los municipios, especialmente de los más pequeños". En su opinión, el plan "vertebra la provincia desde la confianza en los ayuntamientos, eliminando trabas y poniendo el foco en los vecinos y vecinas de nuestros pueblos, vivan donde vivan".