Dos educadoras ambientales visitarán los casales falleros de Tavernes de la Valldigna para reivindicar "un pueblo limpio en Fallas"

Dos educadores ambientales visitarán las seis fallas de Tavernes de la Valldigna para concienciar al colectivo sobre la importancia de mantener limpio el municipio durante la celebración de las Fallas e impulsar el reciclaje e los casales.

El Ayuntamiento de Tavernes de la Valldigna ha puesto en marcha una campaña de concienciación ciudadana, junto a la empresa de limpieza SAV y con la implicación de las comisiones falleras del municipio,

La campaña, bajo el lema “Por un pueblo limpio en Fallas”, anima al colectivo fallero a separar correctamente los residuos y a utilizar los contenedores correspondientes para facilitar el reciclaje y contribuir a dar una segunda vida a los materiales. En concreto, se recuerda la importancia de depositar el vidrio, los envases y el papel y cartón en los contenedores adecuados.

Además, también se hace un llamamiento a la colaboración ciudadana para facilitar la tarea de los servicios de limpieza, evitando acumular basura fuera de los puntos de recogida y respetando los horarios establecidos, de manera que se facilite el trabajo de los servicios municipales de limpieza ante el aumento de la carga de trabajo durante las Fallas.

La alcaldesa Lara Romero, el concejal de Servicios Públicos, José Enrique Cuñat, y el concejal de Fiestas, Carlos Torres, han presentado esta iniciativa a los representantes de las distintos comisiones de Tavernes en una reunión informativa en la que han explicado los detalles y han destacado la importancia de la implicación de las fallas para conseguir unas fiestas respetuosas con el entorno.

La alcaldesa ha señalado que “las Fallas son una de las celebraciones más importantes de nuestro municipio y queremos que también sean un ejemplo de convivencia y respeto por nuestro entorno. Con la colaboración de todos y todas podemos mantener Tavernes limpia durante estos días tan especiales”.

Por su parte, el concejal de Servicios Públicos ha remarcado que “la implicación de la ciudadanía y de las comisiones falleras es clave para facilitar el trabajo de los servicios de limpieza y garantizar que los residuos se gestionen correctamente y se reciclen”.

Noticias relacionadas

Finalmente, el concejal de Fiestas ha destacado que “las Fallas son una fiesta muy participativa y los casales tienen un papel fundamental. Con iniciativas como esta queremos fomentar unas fiestas más responsables y respetuosas con nuestro pueblo”.