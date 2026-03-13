Dos educadoras ambientales visitarán los casales falleros de Tavernes de la Valldigna para reivindicar "un pueblo limpio en Fallas"
El consistorio anima al colectivo fallero a separar correctamente los residuos y a utilizar los contenedores correspondientes
Dos educadores ambientales visitarán las seis fallas de Tavernes de la Valldigna para concienciar al colectivo sobre la importancia de mantener limpio el municipio durante la celebración de las Fallas e impulsar el reciclaje e los casales.
El Ayuntamiento de Tavernes de la Valldigna ha puesto en marcha una campaña de concienciación ciudadana, junto a la empresa de limpieza SAV y con la implicación de las comisiones falleras del municipio,
La campaña, bajo el lema “Por un pueblo limpio en Fallas”, anima al colectivo fallero a separar correctamente los residuos y a utilizar los contenedores correspondientes para facilitar el reciclaje y contribuir a dar una segunda vida a los materiales. En concreto, se recuerda la importancia de depositar el vidrio, los envases y el papel y cartón en los contenedores adecuados.
Además, también se hace un llamamiento a la colaboración ciudadana para facilitar la tarea de los servicios de limpieza, evitando acumular basura fuera de los puntos de recogida y respetando los horarios establecidos, de manera que se facilite el trabajo de los servicios municipales de limpieza ante el aumento de la carga de trabajo durante las Fallas.
La alcaldesa Lara Romero, el concejal de Servicios Públicos, José Enrique Cuñat, y el concejal de Fiestas, Carlos Torres, han presentado esta iniciativa a los representantes de las distintos comisiones de Tavernes en una reunión informativa en la que han explicado los detalles y han destacado la importancia de la implicación de las fallas para conseguir unas fiestas respetuosas con el entorno.
La alcaldesa ha señalado que “las Fallas son una de las celebraciones más importantes de nuestro municipio y queremos que también sean un ejemplo de convivencia y respeto por nuestro entorno. Con la colaboración de todos y todas podemos mantener Tavernes limpia durante estos días tan especiales”.
Por su parte, el concejal de Servicios Públicos ha remarcado que “la implicación de la ciudadanía y de las comisiones falleras es clave para facilitar el trabajo de los servicios de limpieza y garantizar que los residuos se gestionen correctamente y se reciclen”.
Finalmente, el concejal de Fiestas ha destacado que “las Fallas son una fiesta muy participativa y los casales tienen un papel fundamental. Con iniciativas como esta queremos fomentar unas fiestas más responsables y respetuosas con nuestro pueblo”.
Fallas de València 2026: Todo lo que necesitas saber
- Programa de actos de la Fallas 2026: Día y hora de cada detalle de la fiesta en València
- La mascletà de hoy en València: la pirotecnia que dispara cada día y cuánta pólvora tira
- Vive las Fallas 2026 en directo: los actos de cada día de fiestas
- Calendario pirotécnico de Fallas: Mascletà, castillos y espectáculos pirotécnicos de las fiestas del 2026
- Ofrenda: Horario y recorrido de todas las comisiones falleras
- Feria de Fallas: Todos los matadores que torearán en València y qué día estarán en la plaza
Suscríbete para seguir leyendo
- Detenido en Gandia por sustraer en Xeraco un semirremolque frigorífico: La Guardia Civil, contra la piratería en el transporte
- Cáritas contabiliza 28 personas sin hogar fallecidas en Gandia en los últimos dos años
- La falla Roís de Corella de Gandia se disculpa por las molestias que puedan ocasionar: 'Las puertas de nuestra comisión están abiertas a todos
- Tavernes de la Valldigna se suma a Potries y convoca una concentración para exigir su centro de día para personas mayores fallido
- Las Fallas de Tavernes de la Valldigna responden al cambio de premios en la Cavalcada del Ninot de Carcaixent: 'La aceptación se produjo bajo una presión constante
- Más consecuencias de la borrasca Regina: Gandia suspende el acto institucional y Benifairó de la Valldigna aplaza la III Corre-Camina
- Bellreguard se estrena en las Fallas con su primera comisión
- Las jaulas para atrapar jabalíes en Oliva dan sus primeros resultados: casi 200 animales capturados en cinco meses