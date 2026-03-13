La consellera de Servicios Sociales, Elena Albalat, se adentra en la 'globotà' y visita la falla de Espurna en Gandia

La consellera de Servicios Sociales, Familia e Infancia, Elena Albalat, ha participado este viernes dentro de las Fallas de Gandia en la celebración organizada por la Fundació Espurna, donde ha destacado "el valor de la inclusión social de las personas con discapacidad". Albalat, acompañada por la directiva de la fundación, de la FdF y autoridades municipales, ha podido conocer las actividades falleras que organiza esta entidad que trabaja para favorecer la inserción sociolaboral de personas con discapacidad, como la "globotà" y la propia falla elaborada por ellos.

Durante la jornada, que Elena Albalat ha compartido con la corte, madrinas y reinas de la fiesta de la Fundació Espurna, ha apuntado que "todos los días trabajamos por una plena inclusión, para que las personas con discapacidad tengan su autonomía personal y para que en los momentos de fiesta puedan disfrutar de nuestras tradiciones y de este ambiente especial".

Asimismo, Albalat ha recorrido diferentes instalaciones de la entidad destinadas al acompañamiento y apoyo a personas con discapacidad intelectual, así como los espacios en los que se desarrollan programas orientados a favorecer su autonomía personal y su inclusión social.

Además, Albalat ha resaltado la importancia de la cooperación entre la Administración pública y el tercer sector para garantizar una red de recursos "estable y adaptada a las necesidades de las personas", al tiempo que ha aseverado que "la acción concertada nos permite trabajar con entidades con experiencia y arraigo en el territorio para ofrecer apoyos de calidad a las personas con discapacidad".

5,4 millones

En este sentido, ha recordado que la Conselleria de Servicios Sociales ha destinado 5,4 millones de euros en 2025 a la financiación de la gestión de los centros y las viviendas tuteladas de esta fundación. "Estos recursos públicos contribuyen a mantener servicios que son fundamentales para muchas familias y para el desarrollo personal de las personas usuarias", ha afirmado.

Globos dispuestos para la "globotà" / Levante-EMV

Durante la visita también ha podido conocer cómo se imparte la formación a las personas con discapacidad intelectual que participan en el centro ocupacional, así como los distintos programas y metodologías que se aplican para adaptar la atención a las necesidades y capacidades de cada persona.

"La intervención debe centrarse en cada persona y en su proyecto de vida, fomentando sus capacidades y acompañando los procesos que les permitan avanzar hacia una mayor autonomía", ha explicado la consellera.

La Fundación Espurna es una entidad sin ánimo de lucro fundada en 1997, con sede en Gandia y que cuenta con numerosos centros y viviendas tuteladas en varias localidades de la Comunitat Valenciana dedicados a promover la inclusión social y el desarrollo integral de las personas con discapacidad intelectual.

Estos espacios permiten a las personas usuarias disponer de un entorno residencial que favorece el desarrollo de habilidades para la vida diaria y facilita la participación en la comunidad.