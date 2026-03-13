La falla Portal, primera comisión de Tavernes de la Valldigna, cumple medio siglo: "Nosotros iniciamos el camino, pero en el pueblo se ha creado un mundo de fallas que es una gran familia"

Jose San Martín Mollà cumplirá 78 años dentro de un mes. Fue uno de los fundadores y el primer presidente de la falla Portal de Valldigna, que este año celebra su 50 º aniversario. Estuvo los tres primeros años al frente de la comisión.

La falla se gesta, según relata San Martín, a partir de un grupo de matrimonios jóvenes que "nos juntábamos a cenar los sábados. A raíz de que mi mujer había sido fallera de Sant Josep Raval en Gandia y yo tenía relación con la Falla El Canet de Cullera por motivos de mi trabajo, fuimos nosotros los que propusimos a la cuadrilla el tema de la falla. Algunos de esos matrimonios arrancamos el proyecto y otros se quedaron por el camino".

Lo primero, recuerda el primer presidente del Portal "fue adquirir cultura de Fallas, ya que en Tavernes no existía. Recabamos información en la falla de Cullera y en otras de València. Las primeras reuniones fueron en una planta baja mía, que durante mucho tiempo sirvió de almacén. Después, pasamos al bar del Sótano, en la calle Ramón y Cajal, que llevaba Juan "Traca", otro de los iniciadores del proyecto. Cuando llegó la semana fallera alquilamos un local en la calle Major, que es donde montamos los monumentos".

Todo eso, destaca el fundador de la primera falla de Tavernes, "empezó después del ejercicio fallero de 1976, aunque antes ya habíamos hablado sobre el tema. A partir de mayo de ese año empieza todo y la primera falla nuestra se quema en 1977. Nosotros nos presentamos ante la sociedad de Tavernes en septiembre de 1976 en la Terraza Astoria, siendo alcalde Joaquín Bixquert. El artista Eduardo Ibáñez fue el autor del estandarte y Josep Lloret Tarrasó, presidente de la Junta Local de Gandia, nos ayudó mucho. Ese día fue especial por la cantidad de gente que se apuntó y participó en el acto".

Jose San Martín Mollà, antes y ahora / Levante-EMV

Falleras mayores

La primera fallera mayor fue Lolín Giner, "a la que propusimos el cargo y ella tuvo la valentía de creer en nosotros. La primera fallera mayor infantil fue Marga Pastor, hija de la familia que también colaboró, cediéndonos la Terraza Astoria para los actos". La presentación de las falleras mayores se lleva a cabo en febrero de 1977 a mediodía, también en la Astoria.

Primer artista

Los primeros monumentos mayor e infantil son obra del artista Paco Escrivá Bañuls, de Riola, también autor de la falla El Canet de Cullera, "con la que yo tenía relación. Paco ha sido nuestro artista de confianza durante muchos años. Hubo algún año en el que hicimos el monumento entre todos los falleros y falleras bajo su dirección".

Lo cierto es que aquello "fue un gran reto para mucha gente", subraya Sanmartín. "Trabajamos mucho y muy seriamente. El pueblo de Tavernes nos aceptó de muy buen grado, con mucho gusto. En Tavernes no había fallas y cuando llegaba esa semana la gente se iba a Gandia o Valencia y la localidad se quedaba muy triste. La creación de la falla Portal fue una gran alegría para todos. Los ciudadanos lo agradecieron", reconoce.

La comisión estuvo pocos años sola porque después nace la falla Cambro y en 1981 la Via. Después, poco a poco, han llegado las demás. Añade San Martín que "no entraba en nuestros cálculos llegar a los 50 años, pero lo hemos conseguido".

La reflexión, después de todo este tiempo, "es muy positiva. Ha sido una labor de mucha responsabilidad, de seriedad. Siempre se han hecho las cosas lo mejor posible y, lógicamente, no todo ha sido fácil. Las fallas han creado un mundo en Tavernes interesantísimo para disfrutar y compartir. Se ha hecho una gran familia".

Fundadores y dirigentes del Portal: Emilio Arlandis, Josep Tarcón, Pepito Grau, San Martín y Juan Felis / Levante-EMV

San Martín asegura que lo peor de estas cinco décadas "ha sido la gente que ha fallecido, que nos ha dejado a lo largo de este camino". De hecho, el propio fundador llega a emocionarse al recordar estos momentos: "Ha sido lo más amargo. Pero hay muchos momentos buenos. El inicio y los primeros años tienen un sabor especial, con sorpresas positivas. De ahora me quedo con el acto conmemorativo de los 50 años, que ha sido muy emotivo con todas las falleras mayores de la historia presentes. Los dirigentes actuales han logrado una buena comunión con los de antes en una mezcla de presente, futuro y pasado, un signo de continuidad extraordinario".

Buena administración

Desde el punto de vista económico, el primer dirigente del Portal comenta que "nunca hemos tenido problemas porque hemos sabido administrar. No hemos gastado nunca más de lo que podíamos, siempre con las ideas claras. Recuerdo a Enrique Company, un gran contador, que convertía un duro en 6 pesetas. Nunca nos hemos endeudado, excepto para comprar un inmueble, que se pagó sin problemas".

La salud actual de la falla Portal es extraordinaria. "Aunque no tengo los números exactos, contamos con un censo de 900 falleros y falleras".

Al preguntarle si el colofón al 50 º aniversario sería ganar este año, Sanmartín responde que "lo de los premios me hace ilusión, pero no me quita el sueño. Si ganamos mejor, pero si no, no pasa nada, ganarán otros".