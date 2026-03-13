Gandia avanza en la ampliación de los Ullals de l’Estany tras comprar el 25 % del suelo

Gandia ya ha adquirido el 25 % de los terrenos situados alrededor del parque de los Ullals de l'Estany con el objetivo de ampliar la superficie protegida de este paraje y, a su vez, que los vecinos y visitantes puedan disfrutar aún más de este espacio natural tan querido, no solo en la ciudad, sino en toda la comarca de la Safor.

Desde el 2022, año en el que se inició el proceso, el área de Medio Ambiente, Sostenibilidad y Emergencia Climática ya ha adquirido cerca de 52 hanegadas, lo que representa aproximadamente unos 43.000 metros cuadrados. La concejala de Medio Ambiente, Alicia Izquierdo, y el director general de Medio Natural, Daniel Muñoz, han señalado que se trata de un "proyecto a largo plazo", puesto que se trata de una operación que sigue abierta y que, con total seguridad, se mantendrá durante los próximos años con el fin de ampliar estos terrenos protegidos.

El consistorio ha llevado a cabo durante ese tiempo una serie de actuaciones de recuperación ambiental para preservar este paraje, entre las que destacan la eliminación de bancales en desuso o abandonados y la retirada de vegetación exótica invasora. Entre las próximas intervenciones, el ayuntamiento tiene previsto adquirir un pozo que permitirá garantizar el riego de las nuevas plantaciones durante los primeros años, una etapa clave para asegurar el correcto crecimiento y el arraigo de la vegetación en esta zona.

La adquisición del 100 % del suelo situado alrededor de los Ullals de l'Estany es solo el primer paso. Como ha explicado Izquierdo, la siguiente actuación se basará en la redacción de un proyecto global de renaturalización de la zona.

El proyecto busca adquirir terrenos para integrar todas las áreas del entorno y reforzar la protección de los Ullals de l’Estany, la Marjal y el entorno de l’Alqueria del Duc para que se consolide como "uno de los principales enclaves del municipio".

Concretamente, según detallan la propia concejala y el director general de Medio Natural, "el plan prevé sectorizar el espacio para dirigir los flujos de visitantes desde la zona actual de los Ullals hacia los nuevos terrenos, así como la creación de un gran parque de uso público en la parte posterior, con zonas de aparcamiento y diferentes infraestructuras para el uso de la ciudadanía", ha explicado Muñoz.

Recuperación de infraestructuras tras el incendio

La concejalía de Medio Ambiente también trabaja en la recuperación de las pasarelas y puentes afectados por el último incendio que se originó hace poco más de tres años junto a las vías del tren y que se propagó rápidamente por la fuerza del viento. Las llamas causaron daños en el mobiliario, incluyendo pasarelas, bancos, puentes y señalización.

Izquierdo ha recordado que el incendio destruyó la totalidad de pasarelas y puentes existentes, por lo que el consistorio ha trabajado en un nuevo proyecto de recuperación. Por el momento, se han instalado dos nuevos puentes y un mirador en la zona de los patos, y se han rediseñado los caminos del parque.

El rediseño también ha servido para introducir algunas mejoras. En sus palabras, "en lugar de pasarelas de madera, se ha optado por caminos de tierra compactada, una solución que mejora la seguridad y facilita la conservación del entorno natural".