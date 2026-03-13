Gandia inicia el macro fin de semana fallero con la mayoría de ninots ya en sus calles

Gandia ya ha dado el pistoletazo de salida para las Fallas 2026. Por efecto del calendario este será el primer y único fin de semana de las fiestas, por lo que se prevé que una multitud se eche a la calle, tanto falleros como no, para disfrutar del ambiente festivo. Además, el buen tiempo acompaña.

A partir de este sábado el centro histórico quedará cerrado al tráfico, en el perímetro habitual. Este sábado a medianoche se celebrará la Nit del Foc, en el parque Ausiàs March. El domingo a las 14 h primera "mascletà" desde la Renfe a cargo de Pirotecnia del Mediterráneo. Ya se celebró una el pasado sábado 7 en el Grau, en el paseo Rosa dels Vents.

Y de forma paralela continúan los trabajos de la Plantà. El jueves las comisiones de Sección Especial, y algunas de Primera, ya sacaron a la calle las primeras piezas, y desde entonces han seguido tirando de grúa, a la espera de que oficialmente este domingo por la noche queden totalmente montadas para que el lunes 16 pase el jurado.

Tardeos

Cabe recordar que en Gandia no estarán permitidas las verbenas nocturnas ni este domingo 15 ni el próximo martes 17, por acuerdo entre la Federació de Falles y el ayuntamiento, y para conciliar el descanso de los vecinos, aunque está sí está permitido el "tardeo", y habrá ambientación musical en muchas demarcaciones.

En otras ciudades falleras de la Safor también están en la cuenta atrás. Tavernes de la Valldigna y Oliva aprovecharán este fin de semana para adelantar la Plantà.

En Oliva hoy se ha celebrado la V Mascletà Ecològica, con más de dos mil escolares, y este domingo tendrá lugar la tercera edición del Concert de Música Fallera Ciutat d'Oliva "Ja estem en Falles", a las 12 horas en la plaza de la Bassa.