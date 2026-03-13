Gandia reabre al tráfico el puente de la carretera de la Séquia del Rei

La Demarcación de Carreteras del Estado en la Comunitat Valenciana, dependiente del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, informa que este mediodía se ha reabierto la circulación en ambos sentidos en el puente de la carretera de la Séquia del Rei.

De este modo, residentes y visitantes del Grau y de la playa podrán utilizar con normalidad esta vía en dirección Gandia y Grau/playa, después de una actuación que ha contado con un presupuesto de 440.000 euros.

La reapertura se ha adelantado una semana respecto al calendario previsto y coincide con el inicio de las Fallas, hecho que contribuirá a mejorar la movilidad general durante los días festivos.

El alcalde de Gandia, José Manuel Prieto, valoró la reapertura de la infraestructura y señaló que “es una muy buena noticia para la ciudad, especialmente para los vecinos del Grau y de la playa, así como para todas las personas que nos visitan durante estos días”.

Prieto destacó que el adelanto de los plazos permite mejorar la movilidad en unas fechas de gran afluencia como son las Fallas y agradeció el trabajo realizado por parte del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, y de Urbanismo "por hacer posible la reapertura antes de lo previsto".

El pasado 18 de septiembre un vehículo pesado colisionó con el paso superior provocando daños estructurales de gran relevancia en el tablero.

Ronda de l'Anella

Paralelamente, y también esta mañana, la Ronda de l'Anella ha recuperado su sentido de circulación habitual después de finalizar los trabajos que se enmarcan dentro del Plan de Barrios impulsado por el Ayuntamiento de Gandia.