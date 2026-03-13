Isabel Gimeno, fallera mayor de Tavernes de la Valldigna: "Aquí rompemos el tabú de la edad y el dinero. Cualquiera puede representar a las fallas"

Isabel Gimeno se encuentra en la plaza Major de Tavernes de la Valldigna. Su sonrisa es el reflejo de la emoción que siente al representar a su localidad como fallera mayor. Si hace unas semanas gritaba ante centenares de falleros y falleras en ese mismo lugar que «Ja estem en Falles», ahora esa frase ya es una realidad. Hoy no luce el traje que le acompañará durante estos días. En su lugar, viste un chaleco que no solo indica sino nombre sino que muestra con orgullo que ella es "Fallera Major de Tavernes 2026".

"Estos meses han sido un no parar, pero me quedo con la Crida. Salir a ese balcón y ver a tanta gente fue impresionante", recuerda al tiempo que observa las puertas del consistorio. Unos segundos después, Isabel echa la vista atrás. En sus palabras, "si hace un año me dicen que voy a ser fallera mayor del pueblo, no me lo hubiese creído, ya que hace dos años mi hija fue fallera mayor infantil de la comisión". Precisamente fueron su hija, su marido y una amiga quienes animaron a la máxima representante a ostentar el cargo.

Isabel llevaba varios años soñando con ser Fallera Mayor de Tavernes. De hecho, en una ocasión ya se había presentado, pero la suerte no estuvo de su lado. Llegó a pensar que su oportunidad ya había pasado, pero la vida aún le tenía reservada una sorpresa. "Hacía mucho tiempo que iba detrás, pero cuando nació mi hija quería que todo fuese para ella. Cuando ella fue fallera mayor infantil pensaba que ya se había acabado, pero ellos me dieron el empujón", agradece.

Cariño de la corte de honor

Y este sueño no hubiese sido posible sin la compañía de la presidenta de la Junta Local Fallera, Carolina Pérez, y las componentes de la corte de honor. Insiste en que "no hubiese podido tener una compañía mejor. Fue una sorpresa porque no sabía que se iban a presentar". Añade: "Nunca hubiese imaginado que mi hermana se presentara, mi prima en Benidorm y para mis amigas no tengo suficientes palabras. Han hecho un esfuerzo muy grande por acompañarme". De hecho, su cara es el reflejo de esa emoción. "No puedo ni hablar", se ríe entre lágrimas.

La fallera mayor de Tavernes, Isabel Gimeno. / Joan Bononad

Isabel, sin duda, es el reflejo de los valores que debe tener una máxima representante. "Una fallera tiene que saber dónde está", afirma. Además, agradece que la Junta Local Fallera ofrezca la oportunidad de que cualquiera pueda ostentar este cargo. "Rompemos ese tabú de la edad o el dinero. Cualquiera puede ser fallera mayor", afirma.

¿Su deseo para estas Fallas? Como el de cualquier fallero. "Solo espero que no llueva. ¡Ya ha llovido bastante estos días!", recalca. A su vez, pide a todos los vecinos y vecinas de la localidad que salgan a la calle para disfrutar de estas fiestas con todos los representantes de la comisión. "Son un amor, sobre todo los niños. Hay mucha complicidad entre todos. Hemos tenido mucha suerte", afirma.

Para ella todos los actos serán "especiales", aunque espera la Ofrenda y la entrega de premios. Reconoce que "salen actos por todos los lados. La agenda está súper ocupada, pero no hay nada mejor que la emoción de levantarse, mirar la agenda y pensar qué toca hoy".