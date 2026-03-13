La nueva ubicación de la carpa de Vilanova en la calle Sant Rafael pone a prueba el tráfico en Gandia: "Pasar en coche es como entrar en el ojo del huracán"

La nueva carpa que ha montado la comisión de la Vilanova de Gandia en la calle Sant Rafael está poniendo a prueba el tráfico en la ciudad estas Fallas 2026. Como era de esperar, el hecho de cortar una de las arterias principales de la ciudad, a pesar de que hay desvíos alternativos debidamente señalizados, está ocasionando retenciones en horas punta y confusión de muchos conductores, especialmente aquellos que no son de Gandia o que no estaban informados de los cambios en la circulación.

Los mayores problemas se produjeron ayer por la tarde y también esta mañana, sobre todo con la entrada al colegio, a tal punto que ha requerido la presencia de agentes de la Policía Local para regular el tráfico en la calle Sant Rafael y algunas vías paralelas.

El Gobierno de Gandia confía que los atascos vayan a menos con las vacaciones escolares, que empiezan hoy, el cierre del centro histórico al tráfico a partir de mañana sábado, o conforme se vayan habituando los conductores, pero está por ver cómo se desarrollan los acontencimientos, ya que la decisión de cortar Sant Rafael era arriesgada, y tanto la comisión como el Gobierno local eran conscientes de ello.

Ubicación de la carpa. / J.C.

Por otra parte, el tráfico también se ha visto alterado estos días por la presencia de grúas y vehículos pesados que están trabajando en el montaje de los monumentos. El ayuntamiento pide desplazarse preferentemente a pie y utilizar los aparcamientos y rondas periféricas.

"Un caos"

El presidente de la Asociación de Taxistas de Gandia, Jesús Martínez define así la situación vivida ayer: "Un caos". "Ayer para ir de la calle Xeresa al paseo de les Germanies por Ferrocarril d'Alcoi tardé casi 30 minutos, y por Abat Sola igual", critica. "De la estación de Renfe a la comisaría de Policía Nacional tenemos que ir por el barranco de Beniopa", añade.

Noticias relacionadas

Comenta que acercarse a la zona es "como entrar en el ojo del huracán", y considera que no es una buena idea afectar a vías por las que pasan vehículos que se dirigen a las carreteras de Albaida y de València.