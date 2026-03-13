Pastillas contra la resaca y apósitos para las ampollas: El kit perfecto para resistir a las Fallas de Gandia

Las Fallas 2026 ya están ahí y hay que saber cómo resistir a y sobrevivir a las fiestas josefinas con la mejor cara posible, hasta que el cuerpo aguante. Y para eso están los remedios de la botica, tanto para prevenir como para curar.

La farmacia Garrido Rico, en Gandia, ha preparado para Levante-EMV un kit fallero con los productos más vendidos estos días, diferenciando entre farmacia y parafarmacia. De entre todos ellos en el "top 1" están los apósitos que protegen contra las ampollas, especialmente entre las mujeres.

En cuanto a los productos de farmacia, y considerando aquellos que se pueden dispensar sin receta, están las pastillas que ayudan a metabolizar bebidas y alimentos. Se toman antes de comidas copiosas, y sirven para evitar la posible resaca posterior.

También son recomendables los antiácidos para el estómago, como el clásico "almax", en versión de comprimidos masticables, para evitar problemas digestivos. Y cuando ya nos encontramos mal, para los dolores está el ibuprofeno o paracetamol que se pueden comprar en dosis rebajadas en la farmacia sin necesidad de ir al médico.

Productos de farmacia sin receta. / J. C.

Por último, son días que se habla, canta y se grita mucho, se fuerza mucho la voz en el casal, la carpa y las verbenas, y el tiempo suele estar fresco y húmedo. Por ello es conveniente tener a mano medicamentos para la garganta, por ejemplo pastillas para chupar.

Los principales problemas vienen por los pies, y en este sentido la parafarmacia puede ayudar. Por una parte hay cremas invisibles que protegen la piel contra rozaduras y la formación de ampollas. Actúan de manera preventiva. Cuando ya se ha formado la ampolla existen los apósitos, con el fin de que estas no rocen y vayan cicatrizando. Esto vale también para los deportistas, que pueden seguir con la actividad física.

Dolor de pies

Para los pies también hay "sprays glaciales", un efecto frío que alivia el dolor de inmediato, tras un pasacalle interminable o una jornada de Ofrenda. Se puede aplicar también de manera preventiva por encima de los calcetines.

Productos de parafarmacia. / J.C.

Otro producto muy solicitado son las "ampollas flash", con efecto "lifting", que permiten tener una cara radiante en cualquier evento social. Las farmacias también despachan estas Fallas paquetes de tiritas, y remedios contra quemaduras, en "spray" o en crema.

Pero también hay que pensar en los no falleros. Para aquellos que les molestan las verbenas o los petardos aumentan estos días las ventas de tapones para los oídos.