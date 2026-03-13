Pepe Borredà, vendedor pirotécnico en Gandia: "Enseño a mis hijos cómo deben manejar el material antes de Fallas y eso que es lo que deberían hacer todos".

Pepe Borredà, tercera generación de la Pirotecnia Hermanos Borredà de Rafelcofer, vende material en Gandia. El quiosco está situado en el párking de las Ànimes, frente a la calle Tossal. Abre del 1 al 19 de marzo, de 20 a 14 y de 16 a 20 horas.

En el Real de Gandia y en Oliva también hay venta, comenta Pepe, "pero nosotros llevamos 12 años muy bien ubicados y estamos realmente satisfechos, sobre todo con el trato que le damos y que nos dispensa la gente".

Borredà asegura que "la credibilidad nos la da nuestro nombre y la gente se fía de que le demos consejos. La experiencia en el sector nos da ventaja".

El vendedor destaca que "aquí viene gente de todas las edades. Los pequeños quieren hacer ruido y los mayores prefieren los colores." Cada día, sobre tosdo a la salida de los colegios, se forman largas colas de niños, niñas y adolescentes que buscan provisiones pirotécnicas para estos días.

Falleros, falleras y los que no lo son

Los clientes son falleros y falleras, pero también los que no son. Según señala, "en otra época del año no tiene sentido montar este punto de venta porque es ahora, en Fallas, cuando se autoriza a lanzar petardos". Las comisiones falleras compran directamente en el taller.

Existen prohibiciones, según Pepe Borredà, por lo que "vendemos una clase de material para gente hasta los 16 años y después está el de los mayores de edad".

Borredà deja claro que "el uso que haga la gente del material ya es una cuestión de su responsablidad". En otras palabras, "lo que hagan después de comprar los petardos, ya no es problema del vendedor".

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Pepe reconoce que hay gente que hace un mal uso del material: "Yo enseño a mis hijos cómo deben manejar el material cuando faltan dos semanas para Fallas y eso que es lo que deberían hacer todos".