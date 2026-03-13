Potries se despide del sueño por la Capital Europea de la Cultura 2031: "No éramos la candidatura más grande, pero sí una de las más valientes”

Finalmente no ha podido ser. Potries se ha despedido hace unos minutos del sueño por la Capital Europea de la Cultura 2031. Cáceres, Granada, Las Palmas de Gran Canaria y Oviedo han sido las cuatro ciudades escogidas de las nueve candidatas que habían llegado hasta esta fase.

Sin embargo, el alcalde de la localidad, Sergi Vidal, ya reconocía hace unos días a este diario que, independientemente del resultado, "la localidad ya había ganado". Durante estos meses, este municipio de cerca de 1.100 habitantes ha conseguido posicionarse a nivel cultural no solo en la Comunitat Valenciana, sino también a nivel nacional.

Nikos Isaris, en representación de la Comisión Europea en España, ha remarcado minutos antes de anunciar a los finalistas "la importancia de la Capital Europea de la Cultura para el proyecto de la Unión Europea". Ha insistido en que esta iniciativa "refuerza la conexión entre nuestros ciudadanos y su propia cultura". En sus palabras, "nos permite conocer las expresiones culturales que proceden de otros países".

Tanto Isaris como Tanja Mlaker, presidenta del Comité de Expertos, han agradecido el trabajo de las nueve candidaturas. "El proceso ha sido una experiencia positiva", ha afirmado Mlaker, a la vez que ha solicitado a las ciudades que "continúen el excelente trabajo realizado".

Mlaker, que ha sido la encargada de anunciar las candidaturas, ha agradecido "el viaje único por las regiones, donde nos habéis demostrado vuestras riquezas y características". Reivindica que "el trabajo no ha sido en vano", sino que "habéis construido una base sólida para el desarrollo de vuestras ciudades. Muchas ciudades ya se han beneficiado de este trabajo, por lo que todos vosotros sois ganadores y podéis estar orgullosos de vuestro éxito".

Seguir con el proyecto

La localidad defendió su candidatura el miércoles ante un tribunal formado por diez expertos europeos encargados de evaluar las candidaturas presentadas. Bajo el lema "Orgull de Pobles", el pequeño municipio de la Safor, y único candidato de la Comunitat Valenciana, se ha enfrentado a grandes ciudades como Burgos, Cáceres, Granada, Jerez, Las Palmas, Oviedo, Palma y Toledo.

Una vez anunciadas las ciudades finalistas, el primer edil ha señalado que “esto solo ha sido el principio de la revolución de los pueblos pequeños” y ha remarcado que el trabajo realizado durante el proceso no dependía del resultado final.

Vidal ha puesto en valor todo el trabajo realizado. En sus palabras, "no éramos la candidatura más grande, pero sí una de las más valientes”. "Hemos demostrado que los pueblos pequeños también pueden liderar proyectos culturales con ambición”, ha insistido.

La candidatura ha situado a Potries en el debate europeo sobre los derechos culturales, el equilibrio territorial y el acceso a la cultura, y ha demostrado que un municipio de menos de mil habitantes puede presentar un proyecto sólido ante un jurado internacional.

Cabe recordar que, durante la defensa realizada en Madrid, Potries puso en valor su trayectoria en políticas culturales, avalada por un estudio de la Universitat de València que la sitúa como el municipio con mayor gasto cultural entre todas las ciudades candidatas, así como el apoyo de todas las instituciones valencianas, decenas de municipios y colectivos, y cientos de personas.

Desde el Ayuntamiento lamentan que Europa no haya apostado por los pueblos, pero han insistido en que el proyecto cultural impulsado con la candidatura se continuará desarrollando en los próximos años “con Capital o sin ella”.