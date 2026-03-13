Estos son los artistas que actuarán en el ciclo Marquesa Concerts de Gandia

La concejala de Cultura de Gandia, Balbina Sendra, y el director de la Casa de la Cultura, Eudald González, presentaron en rueda de prensa el cartel de una nueva edición del Marquesa Concerts.

Este año se celebrarán seis conciertos entre el 25 de abril y el 20 de junio: Bèrnia (25 de abril), Colectivo Panamera (2 de mayo), O'Funk'illo (16 de mayo), Kiko Veneno (6 de junio), Romàntic Dimoni (13 de junio) y La Perra Blanco, el 20 de junio. Todos los conciertos serán a las 21.30 horas en el jardín de la Casa de la Cultura.

Sendra puso en valor la trayectoria de un ciclo que “después de 24 años se ha convertido en un referente, no solo para Gandia sino también fuera de la ciudad”, y remarcó la importancia de la cultura como elemento identitario y también como motor turístico.

Explicó que la programación está basada en tres ejes principales: la visibilización de las mujeres dentro del panorama musical, la presencia de talento valenciano y la presentación de nuevos trabajos discográficos de las bandas participantes.

Por su parte, el director de la Casa de la Cultura señala que este ciclo “es uno de los emblemas musicales de la ciudad” y contribuye a reforzar el posicionamiento cultural de Gandia, que ya fue reconocida como Capital Cultural Valenciana.

González explicó que la edición de este año "apuesta por una programación con propuestas actuales y con mucha energía sobre el escenario, puesto que todos los grupos que participan presentan proyecto nuevo o disco nuevo, cosa que aporta actualidad e interés al ciclo”.

Artistas emergentes y consolidados

El ciclo combina propuestas emergentes con artistas consolidados. Bèrnia y Romantic Dimoni son dos bandas de nueva hornada; Colectivo Panamera y La Perra Blanco tienen una trayectoria en expansión y proyección internacional; y se incluyen dos referentes históricos del panorama musical como O’Funk’illo y Kiko Veneno.

El ciclo incluirá dos conciertos gratuitos, los de Bèrnia y Colectivo Panamera, mientras que el resto tendrán un precio de 10 euros por entrada anticipada y 15 euros en taquilla. También se ofrecerá un abono para los cuatro conciertos de pago por 36 euros (30 euros para jóvenes y pensionistas).

Las entradas se podrán adquirir tanto en la taquilla de la Casa de la Cultura como a través de la plataforma VivaTicket, mientras que los abonos se tendrán que comprar presencialmente en la Casa de Cultura.

Finalmente, González apuntó que la programación se ha distribuido de manera flexible en el calendario "para coordinarse con otros acontecimientos de ciudad y reforzar la transversalidad entre cultura y turismo, con el objetivo de continuar atrayendo público tanto local como visitante".

Actualmente, aproximadamente un 25% de los asistentes al ciclo procede de fuera de Gandia, un dato que confirma el atractivo cultural de la propuesta.