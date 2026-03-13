La UE Tavernes juega en Sueca con el único objetivo de cambiar la dinámica de resultados negativos

El Campo Municipal Antonio Puchades de Sueca acoge a las 17.30 horas de este sábado, 14 de marzo, el encuentro de la Lliga Comunitat entre el CF Promeses Sueca y la UE Tavernes.

Se trata de dos equipos con diferentes objetivos. El local pelea, con buenos resultados últimamente, para intentar salir de los puestos de peligro y el Tavernes está en zona de promoción de ascenso con diez puntos de ventaja con respecto al cuarto clasificado.

El cuadro "roget" quiere mantener o mejorar las mismas buenas sensaciones que ya tuvo en el partido del miércoles en Silla, pero con un mejor resultado después de dos derrotas y dos empates en los últimos cuatro enfrentamientos.

Muchas bajas

El mister vallero, "Tomaca" tiene claro que el CF Promeses, que ha ido de menos a más, peleara a muerte por los puntos para conseguir su objetivo que es la permanencia.

El Tavernes sigue con su plaga de lesionados. Toni, Joan, Palo, Marc y ahora Jordi Meló serán baja y es duda Kyle, tras recibir un golpe en Silla en la cabeza.

Empate sin goles

En la primera vuelta, el enfrentamiento entre la UE Tavernes y el CF Promeses Sueca finalizó con el resultado de empate sin goles.