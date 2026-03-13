La UE Tavernes juega en Sueca con el único objetivo de cambiar la dinámica de resultados negativos
Los de la Ribera pelean por la permanencia ante un conjunto vallero mermado por las lesiones
Pepe Juan
El Campo Municipal Antonio Puchades de Sueca acoge a las 17.30 horas de este sábado, 14 de marzo, el encuentro de la Lliga Comunitat entre el CF Promeses Sueca y la UE Tavernes.
Se trata de dos equipos con diferentes objetivos. El local pelea, con buenos resultados últimamente, para intentar salir de los puestos de peligro y el Tavernes está en zona de promoción de ascenso con diez puntos de ventaja con respecto al cuarto clasificado.
El cuadro "roget" quiere mantener o mejorar las mismas buenas sensaciones que ya tuvo en el partido del miércoles en Silla, pero con un mejor resultado después de dos derrotas y dos empates en los últimos cuatro enfrentamientos.
Muchas bajas
El mister vallero, "Tomaca" tiene claro que el CF Promeses, que ha ido de menos a más, peleara a muerte por los puntos para conseguir su objetivo que es la permanencia.
El Tavernes sigue con su plaga de lesionados. Toni, Joan, Palo, Marc y ahora Jordi Meló serán baja y es duda Kyle, tras recibir un golpe en Silla en la cabeza.
Empate sin goles
En la primera vuelta, el enfrentamiento entre la UE Tavernes y el CF Promeses Sueca finalizó con el resultado de empate sin goles.
