El último tren a la mascletà de València desde Gandia, a las 11:35 h: “Si los trenes ya van colapsados, no sabemos qué va a pasar"

"Llegamos ayer de Catalunya y nos enteramos de que el tren no llegaba hasta València durante estos días de Fallas. Fue una gran sorpresa porque vengo todos los años y nunca me había encontrado con esto", señala Maribel Gutiérrez a las puertas de la estación de Cercanías en Gandia. Como ya informó este diario, los trenes de Cercanías no llegarán hasta la Estación del Norte de 13 h a 15 h, por lo que pararán en Albal.

Junto a otras tres personas, han llegado a la capital de la Safor para disfrutar de la semana fallera. Y, en su agenda, no puede faltar la visita casi obligada al 'cap i casal' para disfrutar de las Fallas. A primera hora de la mañana, este grupo se ha dirigido a la estación para conocer las franjas horarias. "Nos han dicho que el último sale a las 11:35 h. Me parece fatal la medida no solo para los que van a ver la fiesta, sino para los usuarios que deben ir al médico o a estudiar. Es un desastre", lamenta.

La mayoría de usuarios, como es su caso, insisten en la necesidad de reforzar el servicio. "Sería tan fácil como que los trenes pasaran cada 15 minutos en vez de cada media hora. Hay que buscar remedios que beneficien a los usuarios", afirma.

Algunos usuarios piden información en la estación. / Saray Fajardo

Guillem Peiró y Santiago Renú, dos amigos de Gandia, aprovechan este viernes para disfrutar de la mascletà en València, ya que el resto de Fallas las quieren vivir en la ciudad. "Hemos estado pensando cuál coger para llegar a València. Entendemos el colapso, pero hay gente que no tiene otra opción para llegar", denuncian. Añaden que "los trenes van a ir colapsados, pero no queda otra opción. La suerte es que esta es la primera estación".

Nico Paredes no se dirige a València para disfrutar de la fiesta, sino para estudiar. Él ha intentado ser previsor. Sus clases empiezan a las 13 h, aunque él se ha subido al convoy a las 11 h. "Es un desastre, la medida es horrible", insiste. Denuncia que la supresión de servicio comportará que más usuarios utilicen el resto de trenes: "Si el tren ya va lleno, no sé qué va a pasar".