Las Fallas más allá de València: Del ‘bateig faller’ de Gandia a la Cremà por orden de premios en Tavernes de la Valldigna

València es la ciudad por excelencia para disfrutar de las Fallas. Sin embargo, hay muchos municipios que viven la fiesta a decenas de kilómetros del 'cap i casal'. La Safor cuenta con una larga tradición fallera, especialmente en sus grandes ciudades.

Durante estos días, centenares de falleros y falleras llenan las calles en Gandia, Tavernes de la Valldigna y Oliva. Más allá de los tradicionales actos, estas localidades viven la fiesta con una serie de particularidades que las hace todavía más especiales.

Gandia arranca la semana fallera el lunes 16 de marzo con la tradicional entrega de premios. Tras un largo fin de semana de Plantà, las distintas fallas ya lucen en sus demarcaciones sus mejores monumentos. Antes de este acto tan esperado, la ciudad vivirà el tradicional 'bateig' en la iglesia de Sant Josep del Raval.

Se trata de un acto único en la ciudad, en el que se combina la celebración popular y la tradición religiosa. Simbólicamente se bautiza a un bebé recién nacido, que está apadrinado de manera honorífica por la fallera mayor de la ciudad y el alcalde como símbolo dela continuidad de la fiesta.

Lucía Miret será la protagonista de este año. Pertenece a una familia muy vinculada a la fiesta. La pequeña nació el 24 de enero en el hospital Francesc de Borja. Su padre, Dani Miret, está vinculado a las Fallas desde bien pequeño como fallero de la falla Plaça El·líptica.

Actualmente es fallero de la Falla L’Alquerieta y Museu Faller, donde ha ostentado diversos cargos, como el de delegado de 'llibret' durante nueve años y, al mismo tiempo, el de secretario de la comisión durante ocho años. En la actualidad, ejerce como secretario general de la Federación de Fallas de Gandia.

Su madre, María Santamaría Aparisi, también inició su trayectoria fallera de joven en la Falla Roís de Corella. Es fallera de la Falla L’Alquerieta y Museu Faller, donde actualmente ocupa el cargo de secretaria de la comisión, habiendo ejercido anteriormente como delegada de informativo y emisión. Además, fue Reina del Foc en el año 2017 y Reina de la Falla en 2018. En 2019, ambos formaron parte de la corte de la Fallera Mayor de Gandia, Laura Puig Martí.

Otra de las curiosidades falleras en la Safor se encuentra en Tavernes de la Valldigna. La fallera mayor de la localidad, Isabel Gimeno, junto a la presidenta Carolina Pérez y la corte de honor visitan todas las fallas durante la noche de la Cremà. Así, la falla que ha quedado en sexta posición es la primera en arder ante la atenta mirada de los vecinos y vecinas.

Tras arder en llamas, la comitiva se desplaza hasta la quinta comisión para fotografiarse con los máximos representantes antes de que los ninots se conviertan en ceniza. Y así se realiza con las seis fallas siendo la ganadora la última en arder. La tradición se prolonga hasta altas horas de la madrugada.

Ofrenda y premios

Oliva vive el martes 17 de marzo uno de sus días más importantes de la fiesta. A diferencia de las otras localidades, la ciudad celebra durante esa misma jornada la Ofrenda a la Mare de Déu del Rebollet y, posteriormente, se entregarán los premios a las mejores fallas tras la visita del jurado el 16 de marzo.

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Además, Gandia y Oliva disparan todos los días una mascletà que no dejará indiferente a nadie.