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Las gasolineras más baratas para repostar en Gandia, Oliva y Tavernes de la Valldigna estas Fallas

Las estaciones de servicio "low cost" y las empresas locales encabezan la lista en unas semanas marcadas por las subidas de precio ante el conflicto en Oriente Medio

Vista de una gasolinera, en una imagen reciente.

Vista de una gasolinera, en una imagen reciente. / EFE / Mariscal

Josep Camacho

Josep Camacho

Gandia

La guerra de Irán y el conflicto de Oriente Medio también deja consecuencias en clave económica, una de elllas el encarecimiento de los combustibles.

El Geoportal de Gasolineras, la web del Ministerio para la Transición Ecológica, publica cada día el precio del combustible en cada estación de servicio en España. Según este portal, estas son las gasolineras más baratas en Gandia, Oliva y Tavernes de la Valldigna.

Cabe recordar que el diésel está más caro que la gasolina, debido a que se importa en su mayoría de Oriente Medio, la zona que actualmente está inmersa en la guerra. Los precios cambian cada día. La mayoría de esta lista son a fecha 13 de marzo.

Estaciones de servicio más baratas en la Safor

Gandia

Diésel A habitual

  • 1.692 €. VCC Gandia. Av. de les Platgetes, 1.
  • 1.729 €. SaforOil. Polígono de Benieto.
  • 1.759 €. Plenergy. Calle Tetuán.
  • 1.759 €. Camí Vell de Daimús, 1.
  • 1.759 €. Plenergy. Camí Vell de Daimús, 12.
  • 1.759 €. Baratoil. Avenida d'Alacant, 111.
  • 1.789 €. Gasolwin. Avenida d'Alacant, 126.
  • 1.799 €. Carrefour. Ctra de Daimús.
  • 1.829 €. Moscardó. Avda del Grau, 164.
  • 1.838 €. Cepsa. Ctra Alacant, 109 (N-332 km 221,6)

Gasolina 95 E5

  • 1.619 €. SaforOil. Polígono de Benieto.
  • 1.639 €. Plenergy. Calle Tetuán.
  • 1.639 €. Ballenoil. Camí Vell de Daimús, 1.
  • 1.639 €. Plenergy. Camí Vell de Daimús, 12.
  • 1.659 €. Gasolwin. Avenida d'Alacant, 126.
  • 1.692 €. VCC Gandia. Av. de les Platgetes, 1.
  • 1.699 €. Baratoil. Avenida d'Alacant, 111.
  • 1.708 €. Cepsa. Ctra Alacant, 109 (N-332 km 221,6)
  • 1.739 €. Carrefour. Ctra de Daimús.
  • 1.739 €. Cepsa. Avenida Alcodar, s/n.

Oliva

Diésel A habitual

  • 1.788 €. Cosotrans. Ctra N-332, km. 213
  • 1.819 €. Galp. Ctra N-332, km 193
  • 1.859 €. Repsol. Ctra N-332 km 182,1
  • 1.859 €. Galp. Ctra N-332 km 191

Gasolina 95 E5

  • 1.685 €. Cosotrans. Ctra N-332, km. 213
  • 1.779 €. Repsol. Ctra N-332 km 182,1
  • 1.779 €. Repsol. Ctra N-332 km 182,1
  • 1.779 €. Galp. Ctra N-332 km 191

Tavernes de la Valldigna

Diésel A habitual

  • 1.699 €. Landete Gimeno. Avda de la Valldigna, 69.
  • 1.699 €. GasExpress Tavernes. Avda Tavernes, 80.
  • 1.704 €. Galp. Calle de la Costera, 19.
  • 1.759 €. Ballenoil. Ctra CV-50, km 33.

Noticias relacionadas y más

Gasolina 95 E5

  • 1.609 €. Landete Gimeno. Avda de la Valldigna, 69.
  • 1.614 €. Galp. Calle de la Costera, 19.
  • 1.619 €. GasExpress Tavernes. Avda Tavernes, 80.
  • 1.639 €. Ballenoil. Ctra CV-50, km 33.
  • 1.659 €. Petroenergy. Ctra CV-50, nº3, km 3.

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