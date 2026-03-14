Las gasolineras más baratas para repostar en Gandia, Oliva y Tavernes de la Valldigna estas Fallas
Las estaciones de servicio "low cost" y las empresas locales encabezan la lista en unas semanas marcadas por las subidas de precio ante el conflicto en Oriente Medio
La guerra de Irán y el conflicto de Oriente Medio también deja consecuencias en clave económica, una de elllas el encarecimiento de los combustibles.
El Geoportal de Gasolineras, la web del Ministerio para la Transición Ecológica, publica cada día el precio del combustible en cada estación de servicio en España. Según este portal, estas son las gasolineras más baratas en Gandia, Oliva y Tavernes de la Valldigna.
Cabe recordar que el diésel está más caro que la gasolina, debido a que se importa en su mayoría de Oriente Medio, la zona que actualmente está inmersa en la guerra. Los precios cambian cada día. La mayoría de esta lista son a fecha 13 de marzo.
Estaciones de servicio más baratas en la Safor
Gandia
Diésel A habitual
- 1.692 €. VCC Gandia. Av. de les Platgetes, 1.
- 1.729 €. SaforOil. Polígono de Benieto.
- 1.759 €. Plenergy. Calle Tetuán.
- 1.759 €. Camí Vell de Daimús, 1.
- 1.759 €. Plenergy. Camí Vell de Daimús, 12.
- 1.759 €. Baratoil. Avenida d'Alacant, 111.
- 1.789 €. Gasolwin. Avenida d'Alacant, 126.
- 1.799 €. Carrefour. Ctra de Daimús.
- 1.829 €. Moscardó. Avda del Grau, 164.
- 1.838 €. Cepsa. Ctra Alacant, 109 (N-332 km 221,6)
Gasolina 95 E5
- 1.619 €. SaforOil. Polígono de Benieto.
- 1.639 €. Plenergy. Calle Tetuán.
- 1.639 €. Ballenoil. Camí Vell de Daimús, 1.
- 1.639 €. Plenergy. Camí Vell de Daimús, 12.
- 1.659 €. Gasolwin. Avenida d'Alacant, 126.
- 1.692 €. VCC Gandia. Av. de les Platgetes, 1.
- 1.699 €. Baratoil. Avenida d'Alacant, 111.
- 1.708 €. Cepsa. Ctra Alacant, 109 (N-332 km 221,6)
- 1.739 €. Carrefour. Ctra de Daimús.
- 1.739 €. Cepsa. Avenida Alcodar, s/n.
Oliva
Diésel A habitual
- 1.788 €. Cosotrans. Ctra N-332, km. 213
- 1.819 €. Galp. Ctra N-332, km 193
- 1.859 €. Repsol. Ctra N-332 km 182,1
- 1.859 €. Galp. Ctra N-332 km 191
Gasolina 95 E5
- 1.685 €. Cosotrans. Ctra N-332, km. 213
- 1.779 €. Repsol. Ctra N-332 km 182,1
- 1.779 €. Repsol. Ctra N-332 km 182,1
- 1.779 €. Galp. Ctra N-332 km 191
Tavernes de la Valldigna
Diésel A habitual
- 1.699 €. Landete Gimeno. Avda de la Valldigna, 69.
- 1.699 €. GasExpress Tavernes. Avda Tavernes, 80.
- 1.704 €. Galp. Calle de la Costera, 19.
- 1.759 €. Ballenoil. Ctra CV-50, km 33.
Gasolina 95 E5
- 1.609 €. Landete Gimeno. Avda de la Valldigna, 69.
- 1.614 €. Galp. Calle de la Costera, 19.
- 1.619 €. GasExpress Tavernes. Avda Tavernes, 80.
- 1.639 €. Ballenoil. Ctra CV-50, km 33.
- 1.659 €. Petroenergy. Ctra CV-50, nº3, km 3.
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