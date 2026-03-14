Orquestas, DJs y fiestas: Consulta toda la programación musical de las seis fallas de Tavernes estos días

Las Fallas se viven de día, pero también de noche. Solo los más valientes son capaces de levantarse antes de las ocho de la mañana para disfrutar de la ‘despertà’ y acostarse de madrugada después de bailar y cantar al ritmo de una orquesta.

Las seis fallas de Tavernes de la Valldigna cuentan con una amplia programación para todas las edades, estilos musicales y franjas horarias. Las orquestas o DJs cada vez van ganando más terreno. De hecho, cada una de las comisiones ha optado por un estilo de música distinto que pretende captar tanto a sus falleros y falleras como a los visitantes que se acercan a disfrutar de la fiesta.

Para que los lectores puedan elegir su estilo preferido, Levante-EMV ha ordenado las actividades nocturnas por días para tener la programación a un solo click. Las actividades arrancan este sábado 14 de marzo y seguirán durante los días 16, 17 y 18 de marzo.

Sábado 14 de marzo

Falla Prado: Nit Mon DJ + Culebra + DJ

Nit Mon DJ + Culebra + DJ Falla la Dula: Nit Concurs Paelles Montecarlo

Nit Concurs Paelles Montecarlo Falla Portal: Nit La Fiesta

Nit La Fiesta Falla Cambro: Nit Tardeo Rock + DJ's

Nit Tardeo Rock + DJ's Falla la Via: Dia Tardeo La Tribu

Dia Tardeo La Tribu Falla Passeig: Nit Festa Neo – DJ Simonet

Lunes 16 de marzo

Falla Prado: Nit Tardeo DJ Locals

Nit Tardeo DJ Locals Falla la Dula: Nit Festa Jove

Nit Festa Jove Falla Portal: Nit DJ’s

Nit DJ’s Falla Cambro: Nit Festa Jove

Nit Festa Jove Falla la Via: Nit Xaranga La Tabarra + DJ

Nit Xaranga La Tabarra + DJ Falla Passeig: Nit Xaranga Xekin – DJ Sixte

Martes 17 de marzo

Falla Prado: Nit Rock + DJ

Nit Rock + DJ Falla la Dula: Nit Bendita Locura

Nit Bendita Locura Falla Portal: Nit Monaco Party

Nit Monaco Party Falla Cambro: Nit The Lorian

Nit The Lorian Falla la Via: Nit Cuvergente

Nit Cuvergente Falla Passeig: Nit Cooktail Tributo + DJ Oscar Nacher

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Miércoles 18 de marzo