Orquestas, DJs y fiestas: Consulta toda la programación musical de las seis fallas de Tavernes estos días
La música arranca este sábado 14 de marzo y se prolongará durante los 16, 17 y 18 con una gran variedad de estilos
Las Fallas se viven de día, pero también de noche. Solo los más valientes son capaces de levantarse antes de las ocho de la mañana para disfrutar de la ‘despertà’ y acostarse de madrugada después de bailar y cantar al ritmo de una orquesta.
Las seis fallas de Tavernes de la Valldigna cuentan con una amplia programación para todas las edades, estilos musicales y franjas horarias. Las orquestas o DJs cada vez van ganando más terreno. De hecho, cada una de las comisiones ha optado por un estilo de música distinto que pretende captar tanto a sus falleros y falleras como a los visitantes que se acercan a disfrutar de la fiesta.
Para que los lectores puedan elegir su estilo preferido, Levante-EMV ha ordenado las actividades nocturnas por días para tener la programación a un solo click. Las actividades arrancan este sábado 14 de marzo y seguirán durante los días 16, 17 y 18 de marzo.
Sábado 14 de marzo
- Falla Prado: Nit Mon DJ + Culebra + DJ
- Falla la Dula: Nit Concurs Paelles Montecarlo
- Falla Portal: Nit La Fiesta
- Falla Cambro: Nit Tardeo Rock + DJ's
- Falla la Via: Dia Tardeo La Tribu
- Falla Passeig: Nit Festa Neo – DJ Simonet
Lunes 16 de marzo
- Falla Prado: Nit Tardeo DJ Locals
- Falla la Dula: Nit Festa Jove
- Falla Portal: Nit DJ’s
- Falla Cambro: Nit Festa Jove
- Falla la Via: Nit Xaranga La Tabarra + DJ
- Falla Passeig: Nit Xaranga Xekin – DJ Sixte
Martes 17 de marzo
- Falla Prado: Nit Rock + DJ
- Falla la Dula: Nit Bendita Locura
- Falla Portal: Nit Monaco Party
- Falla Cambro: Nit The Lorian
- Falla la Via: Nit Cuvergente
- Falla Passeig: Nit Cooktail Tributo + DJ Oscar Nacher
Miércoles 18 de marzo
- Falla Prado: Nit Quino Costa + Carlittos + DJ Bacardit
- Falla la Dula: Nit Capital 90
- Falla Portal: Nit Límite
- Falla Cambro: Nit La Titanic
- Falla la Via: Nit Tokyo Band
- Falla Passeig: Nit La Hornet + DJ Costa
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