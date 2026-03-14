Tavernes de la Valldigna se llena de ninots: las fallas ya toman las calles

El fin de semana más esperado por las seis fallas de Tavernes de la Valldigna ya ha llegado. Las comisiones y los artistas falleros tienen por delante cerca de 72 horas para llenar de ninots sus demarcaciones antes de que el jurado valore los monumentos grandes e infantiles el próximo martes 17 de marzo.

La falla La Via ha sido la más madrugadora. Durante la tarde de ayer, los primeros ninots ya reinaban en su plaza. A primera hora de la mañana, la falla ya lucía casi al completo, aunque todavía disponen de suficiente tiempo para llevar a cabo los últimos retoques y completar su monumento.

La actividad también reinaba ya en la falla Portal a primera hora del día. El cuerpo central de esta comisión, que este año celebra su 50 º aniversario, ya va tomando forma. La música ha acompañado estas primeras horas de montaje, ya que en el interior de su carpa decenas de falleros y falleras bailaban y disfrutaban en la masterclass de zumba organizada por la comisión.

En el caso de la falla Cambro, el plástico todavía envuelve los primeros ninots que llegan a la comisión, por lo que los más curiosos y madrugadores todavía no han podido descubrir cómo será el monumento. La falla La Dula, por su parte, también recibe hoy algunas de sus piezas. La comisión busca revalidar el primer premio de 2025.

Las comisiones de Prado y Passeig son las que más se han hecho esperar, ya que los camiones con las primeras piezas aún no han llegado a sus respectivas plazas.

Los primeros ninots llegan a la falla Cambro. / Saray Fajardo

Se prevé que a lo largo del día y durante la jornada de mañana la actividad se intensifique y las calles se llenen por completo de color, sátira y arte. Cabe tener en cuenta que los artistas falleros también realizan la Plantà en otros municipios y, por lo tanto, hay que encajar los horarios.

Las comisiones han invertido el máximo esfuerzo para que falleros y visitantes puedan disfrutar de los mejores monumentos durante los días grandes. Todos trabajan para alzarse con el banderín que les acredite como la mejor falla 2026.

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El cuerpo central de la falla Portal. / Saray Fajardo

Fallas infantiles

Las fallas infantiles todavía tendrán que esperar un par de días para salir a la calle. Los más pequeños y pequeñas ya esperan con ansia la llegada de sus ninots. El jurado también evaluará los monumentos infantiles el 17 de marzo.