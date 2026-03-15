Recuperan las dos "ratitas" robadas de la falla Prado de Gandia
La comisión trabaja para recuperar los ninots vandalizados durante esta madrugada
El llamamiento de la falla Plaça Prado de Gandia ya ha tenido su respuesta. Las dos "ratitas" robadas durante la noche de la Plantà ya lucen en la demarcación horas antes de que pase el jurado evalúe todos los monumentos de la ciudad.
La comisión ya ha compartido en sus redes sociales las primeras imágenes de las dos piezas ya colocadas en la falla y ha agradecido este gesto. "Ya están en casa. Eternamente agradecidos", señalaba en una fotografía en la que se podía ver las dos figuras junto a las máximas representantes de la comisión.
Como ha informado este diario, la comisión de Sección Especial ha vivido esta madrugada un acto vandálico, ya que no solo les han robado algunos ninots, sino que también han destrozado algunas piezas de la falla. El presidente de la comisión, Guillem Morant, explicaba que "han robado algunas figuras que todavía no hemos encontrado, han roto la oreja de un pequeño ratón y han pateado otra pieza que será complicado arreglar, ya que está destrozada". La falla, como la mayoría de monumentos, se encuentra vigilado durante toda la noche y madrugada por un servicio de vigilancia precisamente para evitar este tipo de actos.
Tras recuperar los dos ninots, la comisión y los artistas falleros trabajan para reparar las piezas destrozadas. En palabras de Morant, "lo estamos intentando, pero va a ser complicado con una de las piezas, ya que está destrozada, como si fuese un balón y jugaran a fútbol".
Muestras de solidaridad
El resto de comisiones han condenado los actos ocurridos esta madrugada y han manifestado su apoyo a esta comisión tan querida en la ciudad. Las autoridades municipales, como el alcalde de Gandia, José Manuel Prieto, también han querido sumarse a esta condena y les han enviado mensajes de apoyo a la falla Plaça Prado.
"Las fallas son esfuerzo, dedicación, convivencia y respeto por una tradición que nos une a todos", señalaban desde la falla Plaça Sant Josep Raval. La falla Beniopa, por su parte, señalaba que "actos como estos suponen una absoluta falta de respeto a nuestra fiesta".
Entre las múltiples muestras de apoyo también se encontraba la falla Serpis, que ha reivindicado que "romper el trabajo de un año es romper también la ilusión de las personas".
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