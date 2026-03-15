Vandalizan y roban varios ninots de la falla Prado, de Sección Especial, en Gandia

La comisión Plaça Prado de Gandia ha denunciado actos vandálicos en la falla durante la noche de la Plantà. Concretamente, y como ha descrito el presidente Guillem Morant, han robado varias piezas del monumento de Sección Especial y han destrozado otras.

Morant solicita a los autores de estos hechos que devuelvan los ninots que habían trabajado con "tanta ilusión". En sus palabras, "han robado algunas figuras que todavía no hemos encontrado, han roto la oreja de un pequeño ratón y han pateado otra pieza que será complicado arreglar, ya que está destrozada". "Es como si hubieran jugado a fútbol con ella", denuncia.

La falla desconoce en qué momento han podido ocurrir los hechos, ya que el monumento se encuentra vigilado durante toda la noche y madrugada por un servicio de vigilancia precisamente para evitar este tipo de actos. "No nos lo explicamos. O no se ha dado cuenta o no sabemos qué ha podido pasar", insiste.

La comisión, como el resto de fallas de la ciudad, ultimaba hoy —día de la Plantà— los preparativos y daba los últimos retoques a su monumento ante la inminente entrega de premios de mañana. Pese al "disgusto", los falleros y el artista tratan de recomponer las piezas. Señala que "lo estamos intentando, pero va a ser complicado con una de las piezas, ya que está destrozada, como si fuese un balón y jugaran a fútbol".

La falla, a través de un comunicado, ha recordado que "la ilusión de un año de trabajo no se puede destrozar en unos minutos".

Trabajo con esfuerzo y dedicación

La Plaça Prado reivindica el "esfuerzo, dedicación y mucho cariño" invertido por los falleros y falleras durante todo el año para sacar la falla a la calle.

Recalcan que "las Fallas son fiesta, cultura y convivencia. Pero también son respeto. Respeto por el trabajo de tantas personas que, de manera desinteresada, dedican horas y horas para que nuestro barrio y nuestra ciudad brillen en estas fechas tan especiales".

Último día de Plantà antes de que pase el jurado mañana. / Josep Camacho

Tras los hechos, denuncian que "destrozar un monumento fallero no es ninguna broma ni ninguna “gracia”. Es romper la ilusión de todo un colectivo y demostrar muy poco civismo".

"Las Fallas son de todos, y entre todos debemos cuidarlas", concluyen en el escrito.

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Otros actos vandálicos

No es el primer acto vandálico que sufre la ciudad durante estas Fallas 2026. Como ya informó este diario, la exposición al aire libre de los bocetos de las 23 fallas de Gandia, que se abrió en el paseo de les Germanies, amaneció durante ese fin de semana con desperfectos en cuatro de los paneles.