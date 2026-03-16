Ambiente de fiesta en la falla Vilanova de Gandia: "El año que viene daremos guerra"

La Federació de Falles de Gandia otorgó el segundo premio de los monumentos mayores a la comisión de la Vilanova, en el acto celebrado este lunes en la plaza Major. Superada por Màrtirs se pone fin así, al menos en este ejercicio, a un ciclo de ocho años consecutivos recibiendo el primer premio, el banderín más codiciado de la categoría.

La "Gandioesfera" de José Sanchis se llevó, además, el primer premio de la Crítica Local, ya que está cargada de escenas locales, caricaturiza a numerosos políticos e incorpora el emotivo homenaje a Pep Gomar, "Tano", entre otros aspectos.

Falleras y presidente con los banderines en la falla mayor. / J.C.

En el monumento infantil sí obtuvo el primer premio, como el año pasado, con Enginy i Gràcia, esta vez con la falla "Origen", de Fernando Foix, ambientada en el Universo y una apuesta innovadora donde parece que esta levita sobre una lámina de agua.

Por tanto, la llegada de los falleros esta noche desde la plaza Major se ha vivido en un ambiente de fiesta. En primer lugar, antes de colgar los banderines de la infantil, lanzaron un castillo pirotécnico y lo celebraron mientras la charanga tocaba "campeones, campeones". Después fue el turno de la mayor donde se colocaron las recompensas con la misma alegría y deportividad. En total la comisión ha logrado este año nueve banderines.

El artista con el presidente de la comisión y la reina de la falla. / J.C.

El presidente de la comisión, Alejandro Bañuls, en declaraciones a Levante-EMV, felicitó a Màrtirs "como digno vencedor", pero advirtió que el año que viene seguirán luchando por el primer puesto: "Daremos la misma guerra o más". Bañuls también valora que se recupera el premio de Crítica Local, perdido hace unos años.

Este año las instalaciones de la Vilanova se quedaban pequeñas y la comisión ha redoblado su presencia, con una nueva carpa en la calle Sant Rafael y un cambio de casal, también en esa misma calle.

Resto de secciones

Por lo que respecta al resto de secciones, en monumentos mayores en Primera el podio queda configurado por Sagrada Família-Corea (con Enginy i Gràcia), Roís de Corella y en tercer lugar Carrer Major i Passeig.

En la Sección Segunda triunfa Passeig-Lluís Belda, seguido de Sant Nicolau-Mosquit (con Enginy i Gràcia) y en tercer lugar Plaça Sant Josep-Raval.

En la Sección Tercera quedan primeros Barri Crist Rei, segundos Parc Alqueria Nova (con Enginy i Gràcia) y terceros los falleros de Avinguda República Argentina

En la Sección Cuarta, oro para Plaça Exèrcit Espanyol-Jardinet, plata para Barri Benipeixcar y bronce para Benirredrà.

En cuanto a los monumentos infantiles los primeros de cada sección han sido Plaça Exèrcit Espanyol-Jardinet (Sección Cuarta), Barri Crist Rei (Sección Tercera), Sant Nicolau-Mosquit (Sección Segunda), Sagrada Família-Corea (Sección Primera) y Vilanova en Sección Especial.

Estos premios se han otorgado, cabe recordar, en un año en el que ha entrado en vigor la nueva configuración de las secciones. En Sección Especial regresó en este ejercicio Plaça del Mercat, después de tres años en Primera, mientras que Sagrada Família-Corea volvió a Primera. El año que viene desaparecerá la Sección Tercera.