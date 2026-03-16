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El Benirredrà CF se coloca al frente de la Liga en Tercera Federación de Fútbol Comunitat Valenciana

El Racing Rafelcofer CF es segundo con un punto menos y la UE Tavernes "B" es tercero a dos del líder

El Benirredrà CF celebra su triunfo y el liderazgo

El Benirredrà CF celebra su triunfo y el liderazgo / Benirredrà CF

Salva Talens

Salva Talens

Gandia

Tres equipos de la Safor pugnan por lo máximo en la Liga de Tercera Federación de Fútbol Comunitat Valenciana. Los tres, prácticamente, igualadísimos.

El Benirredrà CF pasa a ser el nuevo líder con 46 puntos, tras su victoria por 4-0 ante el CD Xeraco en la 21ª jornada de este pasado fin de semana.

El Racing Rafelcofer CF es segundo en la tabla con 45 puntos, después de no poder pasar del empate, 2-2, en su visita al filial del CF Simat de la Valldigna.

La UE Tavernes "B" (Athletic la Vall) es ahora tercero con 44 puntos al caer derrotado por 3-0 en el campo del Villalonga CF "B".

Próximos emparejamientos

El próximo fin de semana no hay competición por las fiestas falleras y en el siguiente, días 28 y 29 de marzo, estos son los emparejamientos: UE Tavernes "B" contra Pego CF "B" y Racing Rafelcofer CF frente al Piles CF.

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El Benirredrà CF descansa por obligación, ya que se tenía que enfrentar a Sueca United, uno de los equipos que se ha retirado de la competición.

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