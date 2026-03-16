El cadete femenino del Club Voleibol Arenas de Gandia vive su mejor momento de la temporada

Fin de semana de intensa competición con un equipo del Club Voleibol Arenas Gandia, el cadete femenino, en su mejor momento del año tras sumar 5 de 6 puntos posibles en sus partidos como local contra el CV Sedaví y el Gandia.

En el primer encuentro jugado en el Veles e Vents, las locales se impusieron por 3-1 al CV Sedaví, sumando 3 puntos que le aseguraban seguir por quinto año en la élite del voleibol valenciano y nacional.

En el derbi ante el CV Gandia disputado en el Joan XXIII, los dos equipos se encontraban igualados en la tabla. El choque se resolvió en un quinto set que volvió a llevarse por segunda vez consecutiva el equipo del Grau.

Los benjamines del CV Arenas y sus familias / CV Arenas Gandia

Respecto a la base, la lluvia matinal volvió a afectar a la jornada escolar y solo se pudieron disputar los partidos benjamines. Destacar una nueva victoria del Decorgandia que acaricia la liga y el superderbi del Arenas, donde más de 15 niñas mostraron que la fiebre del voleibol sigue candente en el Grau doce años después.

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Objetivo: finales autonómicas

Para esta semana fallera los equipos del club deben preparar la tercera y última jornada autonómica del domingo 22 en Xàtiva para las chicas y en Paterna los chicos. Ambos están a las puertas de sus finales autonómicas.