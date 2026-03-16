El cadete femenino del Club Voleibol Arenas de Gandia vive su mejor momento de la temporada
Las chicas del club grauero suman 5 de 6 puntos en sus enfrentamientos ligueros
Fin de semana de intensa competición con un equipo del Club Voleibol Arenas Gandia, el cadete femenino, en su mejor momento del año tras sumar 5 de 6 puntos posibles en sus partidos como local contra el CV Sedaví y el Gandia.
En el primer encuentro jugado en el Veles e Vents, las locales se impusieron por 3-1 al CV Sedaví, sumando 3 puntos que le aseguraban seguir por quinto año en la élite del voleibol valenciano y nacional.
En el derbi ante el CV Gandia disputado en el Joan XXIII, los dos equipos se encontraban igualados en la tabla. El choque se resolvió en un quinto set que volvió a llevarse por segunda vez consecutiva el equipo del Grau.
Respecto a la base, la lluvia matinal volvió a afectar a la jornada escolar y solo se pudieron disputar los partidos benjamines. Destacar una nueva victoria del Decorgandia que acaricia la liga y el superderbi del Arenas, donde más de 15 niñas mostraron que la fiebre del voleibol sigue candente en el Grau doce años después.
Objetivo: finales autonómicas
Para esta semana fallera los equipos del club deben preparar la tercera y última jornada autonómica del domingo 22 en Xàtiva para las chicas y en Paterna los chicos. Ambos están a las puertas de sus finales autonómicas.
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