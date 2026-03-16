Y cinco partidos después... la UE Tavernes se reencuentra con la victoria en la Lliga Comunitat

Después de cinco partidos sin ganar, la UE Tavernes vuelve a la senda del triunfo con los 3 puntos sumados en el campo del CF Promeses Sueca en partido de la Lliga Comunitat disputado el pasado sábado. Los de Edu Palomares "Tomaca" no ganaban desde el 1 de febrero.

El equipo vallero recupera sensaciones y celebra por todo lo alto esta victoria con todos los jugadores y el cuerpo técnico abrazados, salto y cantando al final del encuentro. El cuadro de la Valldigna afianza aún más su posición en la zona de promoción de ascenso como tercer clasificado, aunque falta liga para poder mejorar.

El partido no fue vistoso debido a las reducidas dimensiones del campo, que no permiten el juego deseado y había que adaptarse al mismo, cosa que el Tavernes fue haciendo ante un rival que gustó y que encaraba este compromiso después de tres victorias seguidas.

Campo pequeño

El partido sí que fue intenso, con balones bombeados y mucho trabajo de defensas, medio campo y lineas ofensivas presionando. En este aspecto y dentro del buen hacer general, el guardameta vallero, Xumi, fue uno de los destacados en los despejes y un paradón incluido. Gran trabajo de Artur y Moreno, este último reconvertido a central por las bajas, que junto a la intensidad de todos, aguantaron la presión de los locales muy activos y conocedores de su terreno de juego que les da un plus de peligrosidad. La victoria no ha sido nada fácil, con ocasiones por parte de ambos equipos y un portero, el local, con dos o tres intervenciones a tiros de Sabater y Seral en las que se mascaba el gol.

Los goles llegaron en la segunda mitad. Sabater marcó el 0-1 de penalti y el segundo, ya en el minuto 96, obra de Corbalán, que completamente solo cruzo el campo y a porteria vacía cuando el CF Promeses estaba volcado en busca del empate.

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Una gran victoria que dará mucha moral de cara al próximo partido oficial, que será el de La Nostra Copa, contra el Alberic del domingo dia 22 a las cinco tarde en el Municipal. La competición liguera se reanudará el fin de semana del 28 y 29 de marzo.