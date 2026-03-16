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El Club Atletisme Safor Teika de Gandia también sube al podio en el Nacional sub18

Álex Sangil queda subcampeón de España juvenil en los 1.500 metros lisos

Álex Sangil, del CA Safor Teika, subcampeón de España y mínima para el Europeo

Álex Sangil, del CA Safor Teika, subcampeón de España y mínima para el Europeo / CA Safor Teika

Salva Talens

Salva Talens

Gandia

Igual que ocurriera la semana pasada en el Nacional sub16 con el título de campeona de la atleta de Daimús, Adriana Solanes Valero, en los 3.000 metros lisos, el Club d’Atletisme Safor Teika de Gandia también ha subido al podio en el Campeonato de España Individual Sub18 con la medalla de plata de Álex Sangil en los 1.500 metros lisos.

El club gandiense ha competido con siete atletas en la competición disputada este fin de semana en Antequera (Málaga). El gran protagonista ha sido Álex Sangil al quedar subcampeón en los 1.500 metros lisos, siendo superado únicamente por Xoel Franco, del RC Celta de Vigo.

Sangil se colocó en cabeza desde el disparo de salida, imponiendo un ritmo muy alto durante gran parte de la prueba. Sin embargo, en los últimos 200 metros el atleta gallego logró superarle para hacerse con el título. El corredor "groguet" firmó una valiente carrera logrando una marca de 3:53.23 en la final.

Los y las atletas del CA Safor Teika en el Nacional sub18

Los y las atletas del CA Safor Teika en el Nacional sub18 / CA Safor Teika

Álex Sangil es un atleta de Alzira entrenado por el técnico Vicent Torres en Guadassuar. Mejora el tercer puesto conseguido el pasado verano en el Campeonato de España celebrado en Castelló. Además, ha sido subcampeón de España de campo a través en la temporada 2026 y ya posee la marca mínima de participación para el Campeonato de Europa de la categoría, que se celebrará este verano en Rieti (Italia).

Finalistas

Por otra parte, el CA Safor Teika logró en el mismo campeonato dos plazas de finalista (quedar entre los ocho primeros) en la prueba de los 3.000 metros lisos con Mar Solanes, que fue sexta, y Lluna Villar, que quedó octava.

Completaron la participación del club Daniela García y Àngels Ferrando en los 1.500 metros lisos, y Carlos Fabra y Sonia González, en los 60 metros vallas.

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Acompañaron a la expedición los entrenadores Pau Roig y Joan Estruch con David Melo, director técnico de la entidad.

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