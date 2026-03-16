Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Falla ganadora 2026Listado completo premios fallasConvento JerusalénMascletà hoyPremios fallas infantilesPlanes falleros hoyDirecto FallasDecepción SaguntGeneralitat IA
instagramlinkedin

Consulta aquí los premios de las Fallas de Gandia 2026

A continuación se ofrecen los banderines entregados por la Federació de Falles de Gandia este lunes por la noche en la plaza Major, pororden de lectura.

Escena de la Falla Plaça Prado.

Josep Camacho

Josep Camacho

Gandia

FESTIVAL MUSICAL INFANTIL

1. Grau

2. Parc Alqueria Nova

3. Beniopa

4. Sagrada Família-Corea

5. Carrer Major i Passeig

CABALGATA UNIFICADA (MAYOR E INFANTIL)

1. Màrtirs

2. Vilanova

3. Plaça Prado

ESCENA ECOLÓGICA

1. Avinguda República Argentina

2. Plaça El·líptica

3. Serpis

ESCENA LGTBI

1. Màrtirs

2. Roís de Corella

3. Sagrada Família-Corea

NINOT INDULTAT INFANTIL

Mercat

NINOT INDULTAT MAJOR

Màrtirs

PREMIO A LA CRÍTICA LOCAL

1. Vilanova

2. Sagrada Família-Corea

3. Màrtirs

...

PREMIOS A LOS MONUMENTOS

MONUMENTOS INFANTILES:

SECCIÓN CUARTA

1. Plaça Exèrcit Espanyol-Jardinet

2. Benirredrà

3. Barri Benipeixcar

Enginy i gràcia infantil: Plaça Exèrcit Espanyol-Jardinet

SECCIÓN TERCERA

1. Barri Crist Rei

2. Parc Alqueria Nova

3. Marqués de Campo-Perú

Enginy i gràcia infantil: Parc Alqueria Nova

SECCIÓN SEGUNDA

1. Sant Nicolau-Mosquit

2. Passeig-Lluís Belda

3. Beniopa

Enginy i gràcia infantil: Sant Nicolau-Mosquit

SECCIÓN PRIMERA

1. Sagrada Família-Corea

2. Plaça El·líptica

3. Roís de Corella

Enginy i gràcia infantil: Roís de Corella

SECCIÓN ESPECIAL

1. Vilanova

2. Màrtirs

3. Plaça del Mercat

Enginy i gràcia infantil: Vilanova

…....

MONUMENTOS MAYORES:

SECCIÓN CUARTA

1. Plaça Exèrcit Espanyol-Jardinet

2. Barri Benipeixcar

3. Benirredrà

Enginy i gràcia major: Plaça Exèrcit Espanyol-Jardinet

SECCIÓN TERCERA

1. Barri Crist Rei

2. Parc Alqueria Nova

3. Avinguda República Argentina

Enginy i gràcia major: Parc Alqueria Nova

SECCIÓN SEGUNDA

1. Passeig-Lluís Belda

2. Sant Nicolau-Mosquit

3. Plaça Sant Josep-Raval

Enginy i gràcia major: Sant Nicolau-Mosquit

SECCIÓN PRIMERA

1. Sagrada Família-Corea

2. Roís de Corella

3. Carrer Major i Passeig

Enginy i gràcia major: Sagrada Família-Corea

SECCIÓN ESPECIAL

1. Màrtirs

2. Vilanova

3. Plaça Prado

Noticias relacionadas y más

Enginy i gràcia major: Màrtirs

TEMAS

Tracking Pixel Contents