Consulta aquí los premios de las Fallas de Gandia 2026
A continuación se ofrecen los banderines entregados por la Federació de Falles de Gandia este lunes por la noche en la plaza Major, pororden de lectura.
FESTIVAL MUSICAL INFANTIL
1. Grau
2. Parc Alqueria Nova
3. Beniopa
4. Sagrada Família-Corea
5. Carrer Major i Passeig
CABALGATA UNIFICADA (MAYOR E INFANTIL)
1. Màrtirs
2. Vilanova
3. Plaça Prado
ESCENA ECOLÓGICA
1. Avinguda República Argentina
2. Plaça El·líptica
3. Serpis
ESCENA LGTBI
1. Màrtirs
2. Roís de Corella
3. Sagrada Família-Corea
NINOT INDULTAT INFANTIL
Mercat
NINOT INDULTAT MAJOR
Màrtirs
PREMIO A LA CRÍTICA LOCAL
1. Vilanova
2. Sagrada Família-Corea
3. Màrtirs
PREMIOS A LOS MONUMENTOS
MONUMENTOS INFANTILES:
SECCIÓN CUARTA
1. Plaça Exèrcit Espanyol-Jardinet
2. Benirredrà
3. Barri Benipeixcar
Enginy i gràcia infantil: Plaça Exèrcit Espanyol-Jardinet
SECCIÓN TERCERA
1. Barri Crist Rei
2. Parc Alqueria Nova
3. Marqués de Campo-Perú
Enginy i gràcia infantil: Parc Alqueria Nova
SECCIÓN SEGUNDA
1. Sant Nicolau-Mosquit
2. Passeig-Lluís Belda
3. Beniopa
Enginy i gràcia infantil: Sant Nicolau-Mosquit
SECCIÓN PRIMERA
1. Sagrada Família-Corea
2. Plaça El·líptica
3. Roís de Corella
Enginy i gràcia infantil: Roís de Corella
SECCIÓN ESPECIAL
1. Vilanova
2. Màrtirs
3. Plaça del Mercat
Enginy i gràcia infantil: Vilanova
MONUMENTOS MAYORES:
SECCIÓN CUARTA
1. Plaça Exèrcit Espanyol-Jardinet
2. Barri Benipeixcar
3. Benirredrà
Enginy i gràcia major: Plaça Exèrcit Espanyol-Jardinet
SECCIÓN TERCERA
1. Barri Crist Rei
2. Parc Alqueria Nova
3. Avinguda República Argentina
Enginy i gràcia major: Parc Alqueria Nova
SECCIÓN SEGUNDA
1. Passeig-Lluís Belda
2. Sant Nicolau-Mosquit
3. Plaça Sant Josep-Raval
Enginy i gràcia major: Sant Nicolau-Mosquit
SECCIÓN PRIMERA
1. Sagrada Família-Corea
2. Roís de Corella
3. Carrer Major i Passeig
Enginy i gràcia major: Sagrada Família-Corea
SECCIÓN ESPECIAL
1. Màrtirs
2. Vilanova
3. Plaça Prado
Enginy i gràcia major: Màrtirs
