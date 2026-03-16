El Corriol Oliva se afianza en la élite del tenis de mesa de la Comunitat Valenciana
Los y las deportistas de la Safor suman dos podios en el campeonato disputado en Alzira
Grandes resultados los conseguidos por los equipos del Corriol Oliva Tennis Taula en el campeonato autonómico celebrado este pasado fin de semana en la ciudad de Alzira.
En categoría infantil, Pau Beneyto y Hugo Abellán se alzaron con la medalla de plata, al igual que sus compañeros Enric Malonda y Zhihao Zhang en categoría cadete.
En categoría juvenil, Júlia Malonda y Zoe Peiró consiguieron una muy meritoria cuarta posición en la clasificación final Por último, en veteranos +40/50, Luca Bellero, Artem Aganesov y Blai Beneyto terminaron en la sexta posición final.
Los seniors
Cabe añadir a estos brillantes resultados la medalla de plata lograda el pasado mes de diciembre en la ciudad de Alicante en el campeonato autonómico senior/absoluto por el equipo olivense formado por Víctor Pellicer, Miguel Jordá y Enric Malonda.
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