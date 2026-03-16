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El Corriol Oliva se afianza en la élite del tenis de mesa de la Comunitat Valenciana

Los y las deportistas de la Safor suman dos podios en el campeonato disputado en Alzira

Los infantiles del Corriol Oliva, a la izquierda de la imagen

Los infantiles del Corriol Oliva, a la izquierda de la imagen / CE Corriol Oliva

Salva Talens

Salva Talens

Gandia

Grandes resultados los conseguidos por los equipos del Corriol Oliva Tennis Taula en el campeonato autonómico celebrado este pasado fin de semana en la ciudad de Alzira.

En categoría infantil, Pau Beneyto y Hugo Abellán se alzaron con la medalla de plata, al igual que sus compañeros Enric Malonda y Zhihao Zhang en categoría cadete.

Los cadetes del club olivense, subcampeones autonómicos

Los cadetes del club olivense, subcampeones autonómicos / CE Corriol Oliva

En categoría juvenil, Júlia Malonda y Zoe Peiró consiguieron una muy meritoria cuarta posición en la clasificación final Por último, en veteranos +40/50, Luca Bellero, Artem Aganesov y Blai Beneyto terminaron en la sexta posición final.

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Los seniors

Cabe añadir a estos brillantes resultados la medalla de plata lograda el pasado mes de diciembre en la ciudad de Alicante en el campeonato autonómico senior/absoluto por el equipo olivense formado por Víctor Pellicer, Miguel Jordá y Enric Malonda.

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