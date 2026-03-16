Dedicatoria especial en Oliva: La fallera mayor tiene su propia despertà

Este domingo día 15 de marzo en las Fallas de Oliva ha estado marcado por dos actos. El primero, a las 08.30 horas, con la despertà que la Federació de Falles d'Oliva ha ofrecido a la fallera mayor de la ciudad, Teresa Borràs.

Una comitiva formada por miembros de la Federació y de las comisiones olivenses han ido en pasacalle al domicilio de la fallera mayor para darle los buenos días. El pasacalle ha estado amenizado por la Associació Artístico Musical d'Oliva.

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Concierto

Más tarde, a las 12 del mediodía, tuvo lugar la tercera edición del concierto "Ja estem en Falles" en la plaza de la Bassa. La Banda Juvenil de la Associació Artístico Musical d'Oliva (AMMO), dirigida por Héctor Savall Barber, interpretó un programa variado de pasodobles centrados en el día de la ofrenda a la Mare de Déu del Rebollet.