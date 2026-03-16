Desmontan la exposición de bocetos de las Fallas de Gandia tras sufrir un segundo ataque
La muestra se inauguró el pasado 26 de febrero en el paseo de les Germanies
La exposición de bocetos de las Fallas de Gandia ubicada al aire libre, en el paseo de les Germanies, sufrió un segundo ataque vandálico tras haber sido reparada por el primero. Ante esta circunstancia y debido a que ya no hay tiempo material de encargar unos nuevos paneles de repuesto, el ayuntamiento ha decidido desmontarla.
Estaba previsto que la muestra, inaugurada el pasado 26 de febrero en el tramo junto al Teatre Serrano, permaneciera hasta este jueves, 19 de marzo, según la programación oficial. Pero hoy mismo operarios municipales procedían a llevársela. Desde el primer ataque el ayuntamiento y algunas comisiones víctimas de estos daños en sus paneles condenaron los hechos.
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