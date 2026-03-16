Explosión de emoción en la falla Màrtirs de Gandia tras el primer premio: “Llevábamos cuatro años intentándolo”

Los máximos representantes de la falla Màrtirs han sido recibidos al ritmo de “Campeones”. Y no era para menos. La comisión se ha alzado con el primer premio de las Fallas de Gandia 2026 y, además, ha puesto fin a la hegemonía de Vilanova, que había reinado durante los últimos ocho años.

La emoción en los ojos de Mireia Brito y Jaime López, la reina y el presidente de la falla, reflejaban todo el esfuerzo realizado durante estos últimos años para coronarse como la mejor falla de la ciudad. El artista Josué Beitia, con su obra "Pangea", les ha regalado ese honor. La confianza depositada en este artista era tan grande, que Màrtirs ha renovado con el artista. "Llevamos cuatro años en la Sección Especial intentándolo y apostando muy fuerte, pero no conseguíamos ganar", ha reconocido Jaime.

La sonrisa de Mireia reflejaba la felicidad de toda la comisión. Minutos antes, su rostro se llenaba de lágrimas de emoción al escuchar que Màrtirs era la mejor falla de Gandia. "No podía parar de llorar. He estado todo el rato llorando y no sabía ni qué sentía", recuerda. Sus reinas y el resto de la comisión les esperaba debajo del escenario para celebrar ese banderín tan ansiado. Señala: "Cuando he bajado y me han empezado a abrazar los de la falla y he visto el banderín, es cuando me lo he creído y he sido consciente".

Màrtirs celebra el primer premio de su demarcación. / C. Llorca Ibáñez

La joven agradece el esfuerzo de toda la comisión para lograr el premio. "Son muchos años de trabajo y muchas personas detrás. Es increíble", reitera. Para ella, la falla ya era ganadora, independientemente del resultado. "Estoy enamorada desde que vi el boceto. No me podía creer la falla que íbamos a tener", afirma.

Todo o nada

La comisión había conseguido dos terceros puestos y el año pasado no había logrado estar en el pódium. "Este año dijmos: Todo o nada. Y lo hemos conseguido", señala el presidente. Tanto él como la máxima representante de la comisión no pueden dejar de admirar la falla ganadora. "Cuando la vi por primera vez estaba convencido de que podíamos ganar. Sabía que Josué lo conseguiría", afirma.

Màrtirs todavía no ha podido ponerse en contacto con el artista fallero, que también plantará en la demarcación el próximo año. Los falleros y falleras lo esperan con los brazos abiertos. Por delante todavía les espera una noche llena de celebraciones, música y mucha alegría. Durante los próximos 365 días, Màrtirs será la mejor falla de la ciudad.

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Vilanova, que ha conseguido alzarse con la mejor falla infantil, ha obtenido el segundo puesto, mientras que la falla Plaça Prado completa el podio tras una Plantà complicada por los distintos actos vandálicos sufridos este fin de semana.