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Fallas de Gandia 2026: La escena del "pastisser" Tano en la Vilanova está en boca de todos

La comisióntrinde homenaje a una de las figuras gastronómicas más destacadaso de la comarca

La escena de Tano en la falla Vilanova de Gandia

La escena de Tano en la falla Vilanova de Gandia / Salva Talens Carbó

Salva Talens

Salva Talens

Gandia

El nombre de Tano lo conoce toda la comarca. Todo el mundo sabe a qué responde dicha marca y quien o quienes la representan. La falla Vilanova de Gandia ha tenido a bien rendir un homenaje a la figura de Josep Gomar "Tano" y a su familia.

En el monumento grande de este año aparece una escena completa para "Tano" ligada a su retorno a la calle Sant Francesc de Borja (Vilanova), pero también se refiere a la cantidad de establecimientos comerciales que existían y que ya no están.

Popularidad

En los carteles alusivos a la escena y al ninot aparece también el nombre de la hermana de Pepe, la inolvidable Fina. La escena alude al oficio de pastelero y de cómo se transmite. Hasta el baloncesto de Gandia aparece, ya que Pep fue presidente durante muchos años.

Pero lo más importante de la escena es que todo el mundo la reconoce enseguida. Todos los que pasan por delante exclaman "¡Mira, es Tano!".

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Y es la popularidad de Josep Gomar, de su familia y la marca no ofrece ninguna duda. Este año es de los pocos, por no decir, el único personaje no político que cuenta con un ninot en las fallas de Gandia.

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