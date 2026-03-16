Las fallas de Oliva arrancan su semana grande con la tradicional Plantà

Las fallas de Oliva han iniciado este fin de semana la ansiada Plantà de sus monumentos. Los centenares de falleros y falleras vivirán este martes día 17 la jornada más importante de las fiestas josefinas con el inicio del XXVI Festival Pirotècnic, la Ofrenda de Flores a la Mare de Déu del Rebollet y la entrega de premios en el Parc de l’Estació.

Los falleros de la A.C. Falla Barri Sant Francesc fueron los primeros en alzar su falla, bajo el título “Adès i ara”, de Venancio Cimas, el pasado jueves, mientras que al poco tiempo inició su montaje la Falla Institut, con “Desorientats” de Rafa Cheli. El viernes llegó el turno del montaje de la falla l’Estació, con “Les mil i una” de los Germans Miñana y también del de la Falla Pensat i Fet, con “Masterchef valencià” de Vicente Chaveli.

Por la tarde, y por primera vez en Oliva, la comisión de la Falla La Mar realizó el montaje de su monumento “El Trinquet” de Roberto Climent, que representa la mano del pilotari olivense Waldo. El ninot se alzó "al tombe” por sus propios falleros.

El sábado fue el turno de la falla Casa d’Alonso, que ya ha montado en su demarcación “Les males arts” de Xavier Tur, mientras que el domingo se llevó a cabo el montaje de la falla Conservatòri, con “Aduladors” de Manu Pons.

El día grande

La jornada más importante de las Fallas de Oliva arranca este martes con la despertà a las 8 h de la mañana en todos los distritos falleros, mientras que a las 14 horas y en el Parc de l’Estació, comienza la XXVI edición del Festival Pirotècnic Ciutat d’Oliva, donde se disparará la mascletà presidida por la fallera mayor, Teresa Borràs.

Por la tarde, desde las 17,30h, las comisiones se concentrarán en el carrer Monges Clarisses y cercanías para el inicio del desfile de la Ofrenda a la patrona de la ciudad, la Mare de Déu del Rebollet. Se desfilará por Salvador Mestre Parra, Avinguda Loygorri, Pare Antoni Salelles y Parc de l’Estació con el orden habitual de los actos conjuntos.

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A la llegada de todos al escenario tendrá lugar el acto oficial de la entrega de premios del ejercicio fallero. Mañana se entregarán los premios de la cabalgata, el llibret, ninots indultats, tanto infantil y mayor, como ingenio y gracia.