Gandia aprueba el plan urbanístico que permitirá construir un nuevo hotel en la playa

Las coportavoces del Gobierno de Gandia, Esther Sapena y Balbina Sendra, informaron de los principales asuntos tratados en la Junta de Gobierno Local celebrada a primera hora. En el ámbito urbanístico se aprueba el proyecto del Plan de Reforma Interior de L'Anella, presentado por la empresa Petroenergy Gandia. «Se trata de un proyecto que incorpora toda la documentación urbanística y técnica necesaria, incluyendo estudios de movilidad, inundabilidad, impacto acústico, sostenibilidad ambiental, integración paisajística o viabilidad económica».

Este proyecto consiste en ordenar un ensanche urbano de la ciudad comprendido entre la zona de l’Alqueria de Martorell, la calle del Músic Úbeda, la antigua carretera de Albaida y la ronda de circunvalación de la N-332. Se prevé una zona comercial, residencial, y terminar la Ronda de l'Anella a cargo del promotor.

También se da el visto bueno al Plan de Reforma Interior Armada Espanyola, presentado por la empresa Torse. Este proyecto, que contempla la construcción de un nuevo hotel en la playa, incorpora planes de ordenación donde se delimitan las líneas del dominio público marítimo-terrestre y garantiza que el desarrollo urbanístico de este ámbito cumpla con la normativa vigente en materia de Costas.

«Con esto se da un paso más en la planificación ordenada del territorio, asegurando que cualquier actuación futura se realice con todas las garantías legales y de protección del litoral», aseguraron.

También se ha aprobado solicitar una subvención al Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades para mantener durante 2027 la figura del agente local de innovación del Ayuntamiento de Gandia. «Esta ayuda, dirigida a las ciudades que forman parte de la Red Innpulso —de la cual Gandia forma parte después de renovar su distinción en 2023— permitirá continuar impulsando proyectos de innovación, transformación digital y desarrollo tecnológico en la ciudad», apuntan.

El agente de innovación trabaja especialmente en el ámbito de Smart City y en la captación y gestión de proyectos europeos, contribuyendo a mejorar los servicios públicos, impulsar el ecosistema emprendedor y avanzar en la modernización de la administración municipal.

Subvenciones

Por su parte Sapena informó de la concesión de varias subvenciones mediante convenios: 16.000 euros para la Federación de Asociaciones de Empresarios de la Safor (FAES); 40.000 euros para Fomento de AIC; 20.700 la Asociación Bunyoleres sense Fronteres y 10.000 € para la Asociación Musical del Grau.

Por último, se han otorgado los premios del II Concurso de Pancartas del 8 de Marzo, una iniciativa dirigida al alumnado de 4.º de la ESO de los centros educativos de Gandia con el objetivo de promover la reflexión y la sensibilización en torno a la igualdad real entre mujeres y hombres.