Lucía Miret vive su 'bateig faller' en Gandia y ya forma parte de la tradición

Lucía Miret, con menos de dos meses de vida, ya es fallera de pleno derecho. La pequeña ha sido la protagonista del 'bateig faller' celebrado esta tarde en la iglesia de Sant Josep del Raval de Gandia.

Lucía ha sido bautizada ante centenares de falleros y falleras de las distintas comisiones de la ciudad, que no han querido perderse este acto único, que solo se celebra en la ciudad y que da el pistoletazo de salida a los días grandes de las fiestas josefinas.

La pequeña ha estado acompañada de sus padres, con una larga tradición fallera, que se han mostrado visiblemente emocionados durante el acto.

El sacerdote Priscilio Ruiz Picazo ha sido el encargado de bautizar a la pequeña, que ha sido recibida entre aplausos por los falleros que se encontraban en el interior del templo. Ruiz no ha dudado en destacar este acto. En sus palabras, "es el acontecimiento más sublime de las Fallas".

El sacerdote también ha querido dirigirse a la más pequeña, que, en sus palabras, "es la niña más feliz porque está en los brazos de sus papás y tiene amor". Precisamente a ellos, María Santamaría y Dani Miret, ha querido recordarles la importancia de querer. "Hay que enseñarle a amar", ha reivindicado.

Lucía nació el pasado 24 de enero en el Hospital Francesc de Borja de Gandia, con un peso de 3,500 kilos.

Su padre, Dani Miret Mataix, trabaja como ingeniero informático y está vinculado en el mundo fallero desde muy pequeño, puesto que empezó a la Falla Plaça Elíptica. Actualmente, es fallero de la Falla l' Alquerieta-Museu Faller, donde ha ostentado varios cargos, como el de delegado de Llibret durante nueve años y, al mismo tiempo, el de secretario de la comisión durante ocho años. En la actualidad, ejerce como secretario general de la Federació de Falles de Gandia.

Reparten caramelos entre el público. / C. Llorca Ibáñez

Su madre, María Santamaría Aparisi, es auxiliar de enfermería y también inició su trayectoria fallera de joven en la Falla Roís de Corella. Es fallera de la Falla l'Alquerieta-Museu Faller, donde actualmente ocupa el cargo de secretaria de la comisión, habiendo ejercido anteriormente como delegada de informativo y emisión. Además, fue Reina del Foc en 2017 y Reina de la Falla en 2018. El año 2019, los dos formaron parte de la corte de la Fallera Mayor de Gandia, Laura Puig Martí.

Entrega de premios

El 'bateig faller' también ha contado con la presencia de las falleras mayores de Gandia, Manuela Borrull y Triana Benavent, y el alcalde de la ciudad, José Manuel Prieto, acompañado de algunos miembros de la corporación.

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Las falleras mayores y las autoridades acompañan a la pequeña Lucía. / C. Llorca Ibáñez

La pequeña Lucía ha acompañado a las distintas comisiones hasta la plaza consistorial, donde se entregarán los premios a las mejores fallas. Durante el camino, los más pequeños han repartido caramelos y golosinas a los presentes para endulzar este inicio de Fallas 2026.