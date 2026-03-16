Malú y Fangoria se suman a la segunda edición Del Poble Fest de Tavernes de la Valldigna

Malú y Fangoria se suman a la segunda edición del festival Del Poble Fest, que se celebrará los días 19 y 20 de junio en Tavernes de la Valldigna. Ambas artistas completan el cartel de este festival, que ya cuenta con Taburete, Álvaro de Luna, Loquillo y Beret.

La intérprete de "Aprendiz" o "Blanco y negro" se ha convertido durante las últimas dos décadas en una de las voces más consolidadas del pop español. Desde su debut, la artista ha construido una carrera repleta de discos multiplatino y giras multitudinarias por toda España y Latinoamérica. En los últimos años ha renovado su sonido con nuevos lanzamientos y colaboraciones que han llegado al corazón de distintas generaciones.

También se suma al cartel el icónico dúo Fangoria, referente indiscutible del pop electrónico en español desde hace décadas. Integrado por Alaska y Nacho Canut, el proyecto ha mantenido una identidad sonora inconfundible y una constante capacidad de reinvención. Sus últimos trabajos han vuelto a situar al grupo en lo más alto de las listas y de los escenarios, con una propuesta que combina electrónica, pop y una potente estética visual. Fangoria ofrecerá en el festival un espectáculo vibrante que recorrerá algunos de los temas más emblemáticos de su repertorio junto a su esperado próximo disco ‘La verdad o la imaginación’, que verá la luz en el mes de abril.

Del Poble Fest ofrecerá dos jornadas consecutivas con una programación de música en directo que busca atraer a todos los públicos a las puertas del verano. Un apuesta firme por la recuperación del espíritu de los conciertos populares.

Música y gastronomía

Del Poble Fest complementará la música con una oferta gastronómica exclusiva diseñada para el festival. Los asistentes podrán disfrutar de distintos y variados 'food trucks', además de contar con un escenario propio que acogerá actuaciones exclusivas y sesiones de DJs.

Del Poble Fest se celebrará en un recinto de más de 25.000 metros cuadrados, con dos escenarios, zonas VIP y un entorno único que combina naturaleza, música y gastronomía. Las puertas se abrirán a las 13:00 h, dando acceso a la zona gastronómica, donde estará ubicado también uno de los escenarios con conciertos y actividades.

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A partir de las 17:00 h, la organización abrirá el escenario principal y las zonas VIP a los centenares de . Una hora después, a las 18:00 h, arrancarán los grandes conciertos, que se prolongarán hasta las cuatro de la madrugada.