Màrtirs rompe ocho años de reinado de Vilanova en las Fallas de Gandia

Màrtirs toca el cielo de Gandia y se corona como la mejor falla de 2026. La comisión arrebata el título a Vilanova, una clara rival, que rompe así su racha tras ocho años consecutivos alzándose con el mejor monumento de la ciudad.

La comisión da la sorpresa y le arrebata el primer puesto a Vilanova. Màrtirs, que no obtuvo ningún premio en su categoría el año pasado, ha sorprendido con "Pangea", obra del artista fallero Josué Beitia, que realiza un alegato a la importancia de cuidar la naturaleza.

Màrtirs decidió apostar hace unos meses por Beitia con la esperanza de que este fuera, por fin, su año. Y así ha sido. Desde que comenzaron a llegar los primeros ninots a la demarcación, los falleros ya intuían que el monumento pisaba fuerte. Sabían que enfrente tenían a tres grandes rivales, pero finalmente han logrado imponerse. De hecho, la comisión ya se alzó con el mejor ninot en su categoría.

Así es Màrtirs, la mejor falla de Gandia 2026 / Saray Fajardo

Las 23 comisiones han hecho vibrar esta noche la plaza Major de Gandia en una entrega de premios que se ha demorado más de lo esperado, ya que los primeros galardones no se han entregado hasta las 21 h, cuando estaba previsto que la entrega de premios arrancara sobre las 19:30 h o 20 h.

Sin embargo, la alegría ha sido máxima al escuchar su nombre en una plaza repleta de falleros y falleras. La emoción se podía ver en el rostro del presidente, Jaime López y la reina de la comisión, Mireia Brito.

Completan el podio la falla Vilanova y Plaça Prado, con un segundo y tercer puesto.

Mejor falla infantil

Pese al sabor amargo de no haber logrado alzarse con el primer premio en la falla grande, Vilanova sí ha conseguido revalidar el máximo galardón en la infantil de la Sección Especial, tal y como ya ocurrió el pasado año.

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"Origen", de Fernando Foix, ha sorprendido al jurado en una categoría en la que el listón estaba muy alto. Completan el podio, Màrtirs y Plaça del Mercat, con un segundo y tercer puesto respectivamente. Vilanova también se alza con el premio 'Enginy i Gràcia'.