Gandia
La ministra Diana Morant disfruta de la tercera 'mascletà' en "su casa" a cargo de la pirotecnia Borredà
El tercer espectáculo pirotécnico de las fiestas josefinas ha tenido lugar en la zona de la Renfe a mediodía
Tercera mascletà de las Fallas de Gandia, este lunes, y en esta ocasión con una visita especial, la de la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant. Un año más la exalcaldesa no ha querido perderse las fiestas josefinas de su ciudad, y compartirá esta jornada en Gandia.
Diana Morant ha acudido a la "mascletà" del mediodía con el moño de fallera ya hecho, y es que está previsto que asista esta tarde al Bateig Faller, puesto que mañana a primera hora tiene que estar en Madrid para participar en la reunión del Consejo de Ministros.
La "mascletà" de hoy la ha disparado Borredà, de Rafelcofer. Las falleras mayores, Manuela Borrull y Triana Benavent, han dado la orden con puntualidad al pirotécnico. Al acabar, ellas y los miembros de la Corte de Honor han bailado al ritmo "Mediterrània", de La Fúmiga, la canción que sonaba en ese momento. El espectáculo lo ha seguido numeroso público, incluso, como es habitual, personas apostadas en los balcones cercanos.
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