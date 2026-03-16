El alcalde de Gandia, José Manuel Prieto, jura bandera, el popular Soler hace 'podcasts' y Compromís 'ni mu': La crítica local salpica a todos en las fallas 2026

Las Fallas de Gandia, que ya lucen este lunes tras la Plantà del domingo, no dejan títere con cabeza en su crítica local. En cuanto a la política no se libra ningún partido. También se abordan temas que han estado en boca de todos en el último año.

En la falla Mercat, el alcalde, José Manuel Prieto, aparece en la Jura de Bandera para Personal Civil que organizó en Gandia el Ejército el pasado 17 de noviembre, "amb discursos decadents, més propis d'una caserna que d'una ciutat moderna", apuntan los falleros. En Vilanova lo hace a bordo del "Nautilus" socialista, un submarino que está, según la comisión, en "A-Prietus" ante el auge electoral del PP y Vox.

Mientras tanto en Roís de Corella, Víctor Soler "hace podcasts" y espera "su turno" para ser alcalde. Para el Carrer Major i Passeig, el PP local es una "tómbola" donde cada uno hace méritos para ser el mejor candidato, y en Màrtirs Soler pastorea a un "ganado" dócil de concejales populares. Reproches mutuos entre Soler y Prieto se pueden ver en Beniopa o en Màrtirs, por poner algunos ejemplos.

Soler en Roís de Corella, haciendo podcasts. / J.C.

También se ironiza con el papel de Compromís. Para Màrtirs, Compromís "ni está ni se le espera", y le recuerdan a los nacionalistas que "qui perd els orígens perd la identitat". En la "Gandiosfera" de Vilanova se preguntan por "el misterio de los cinco concejales perdidos" desde la época de Lorena Milvaques, aunque en su descargo también representan a las concejalas Izquierdo y Sapena como las únicas defensoras del medio ambiente al oponerse al proyecto del ecocámping.

En Corea, representan el "último baile de la condesa Alícia", tras la decisión de la concejala Izquierdo de apartarse de la primera línea política cuando acabe la legislatura.

Para Màrtirs Compromís "ni está ni se le espera". / J.C.

Tampoco se libra Vox y su concejal, Manuel Millet. En Carrer Major i Passeig, opinan que los voxistas son "primos hermanos de Trump". En Mercat se atreven incluso a cargar contra el abad de Gandia, porque "exigeix a l'erari que li arregle el campanar i no gose molestar", y en la "Pangea" de Corea advierten de la "precariedad" de los barrios periféricos.

Los retrasos del tren de Cercanías en Carrer Major i Passeig. / J.C.

En Parc Alqueria Nova, critican la maldición de los adoquines, la cantidad de baldosas que hay rotas, especialmente en el centro histórico, y el portavoz popular avisa de que "falta gestión". La ministra de Ciencia, Diana Morant, aparece menos que otros años en las Fallas de Gandia. En Màrtirs es una de las esculturas del "SPA PSOE de Gandia, refugio de altos cargos del partido".

Proyectos "virtuales"

Varias comisiones, como Beniopa, o Crist Rei, piden cuentas por los "proyectos virtuales", especialmente aquellos relacionados con el turismo, que se presentan en Fitur pero que en realidad van para largo.

Beniopa y Màrtirs coinciden en convertir en "ninot" a la concejala de Turismo, Balbina Sendra. En Beniopa, donde el lema de su falla compara a Gandia con València y aborda el mito de "València la xica", Sendra es una guía turística que promete los tinglados del puerto o un nuevo Club Náutico que será "como la Marina de València". "Quin tinglado tinc!", dice.

Balbina Sendra tiene un "tinglado", falla Beniopa. / J.C.

La falla El·líptica denuncia la "manga ancha" con el padrón de habitantes de Gandia y también representan a los políticos luchando porque su vídeo sea el más viral. Prado coloca el cartel "Esta falla diu sí al valencià" que ya se vio en varios monumentos el año pasado para evidenciar el uso y el fomento de la lengua propia en las fiestas de la ciudad.

Mazón y la dana

En clave autonómica varias comisiones coinciden en asuntos como los retrasos del tren de Cercanías, y recuerdan la promesa incumplida del tren Gandia-Dénia.

El proceso judicial de la dana del 29 de octubre de 2024 también tiene su espacio en las fallas. Mazón aparece como un "malsón" en el Prado, pero Carrer Major i Passeig va más allá y escenifica al expresident en una prisión, augurando que "acabará en Picassent". Mercat critican a Mazón por no dar explicaciones a la jueza de Catarroja y a À Punt por poner una corrida de toros el día de una manifestación.

Mazón "a presó" según Carrer Major i Passeig. / J.C.

También hay otras referencias a la actualidad española y mundial, como Trump y sus políticas. El "No a la guerra" se cuela en Vilanova y en Beniopa, entre otras, y Màrtirs alude a la falta de vivienda y a la situación del mercado inmobiliario, que se ha convertido en un "safari".

Críticas falleras

Otro clásico es el apartado dedicado a la crítica dentro del propio mundo de las fallas. No se libra la ejecutiva de la FdF, y surgen asuntos como el cambio de secciones.

Hay puyas a la nueva carpa de la Vilanova, que en Beniopa comparan con el Parador So Nelo de València, en el que se organizaban galas glamurosas en los años 50 y 60.

En El·líptica cargan contra el presidente de la FdF, Francisco Martínez, "que venia a modernitzar i els actes remodelar i s'ha quedat encallat". Carrer Major i Passeig monta "la Xurreria de la FdF" y en Corea representan a una "cloaca" fallera, de la que incluso salen humos, malos olores y lixiviados.

En Sant Josep-Raval advierten que el modelaje 3D acabará con la creatividad y el propio oficio de artista fallero. Por otra parte, dos comisiones recuerdan su 50 aniversario en sendas escenas dentro del concurso de las fallas ecológicas: Plaça El·líptica y Sant-Josep Raval.

Ninot destrozado del Prado

Por otra parte, Prado ha reinterprado el "ninot" destrozado por un acto vandálico el sábado, antes de la Plantà. Lo mantienen como se quedó con un aviso para los autores: "Si tanta falta eniu de la mala bava desfoga, no podreu amb la nostra alegria però aneu-vos a fer la mà". Por su parte en Vilanova hacen un homenaje a Tano, que abrió hace unos meses un establecimiento en el barrio.

Estas son algunas de las referencias en clave local en los monumentos falleros, pero a buen seguro que el paseante encontrará muchas más si sale a la calle antes de que los monumentos sean consumidos por el fuego purificador.